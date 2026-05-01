La empresa Lumilagro anunció un plan de expansión que incluye la incorporación de más de 60 trabajadores y la apertura de 15 locales en distintos puntos de Argentina. La decisión llega en medio de una fuerte exposición pública tras una reciente controversia en redes sociales.

Desde la compañía señalaron que la medida responde a un crecimiento sostenido en la demanda de sus productos. En ese contexto, el objetivo es ampliar la capacidad operativa y fortalecer la presencia comercial en el mercado interno.

La empresa impulsa nuevas contrataciones y puntos de venta

El plan contempla la creación de nuevos puestos laborales en diferentes áreas, lo que implica una ampliación de la estructura actual. A la par, se proyecta la apertura de locales físicos que permitirán mejorar la llegada directa al consumidor.

La estrategia apunta a consolidar la marca en distintas regiones del país, con una red de ventas más cercana y accesible.

El anuncio se conoció luego de críticas generadas por un mensaje publicitario que circuló en redes sociales y que la empresa decidió retirar. Esa situación generó debate y visibilidad, aunque ahora la firma busca reposicionarse con una apuesta productiva.

Desde la compañía remarcaron que el crecimiento se apoya en un récord reciente de ventas, lo que permitió proyectar nuevas inversiones.

Con este movimiento, la empresa busca sostener su expansión y adaptarse a un escenario de mayor demanda, con foco en el empleo y el desarrollo comercial en todo el país.