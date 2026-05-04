Neuquén volvió a posicionarse en el centro de la conversación tecnológica con una nueva edición de Encuentros 4.0 Experiencia Neuquén, un evento que reunió a referentes del sector público, privado, académico y tecnológico para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los modelos productivos y el desarrollo territorial.

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Domuyo, convocó a más de 250 asistentes presenciales y cerca de 1.000 participantes que siguieron la jornada de manera virtual. Bajo la conducción del periodista Federico Seeber, la propuesta giró en torno a un concepto clave: la “productividad inteligente”, entendida como la integración de datos, servicios digitales e inteligencia artificial en los procesos económicos y sociales.

El periodista Federico Seeber condució la jornada

Desde la organización, destacaron que la tecnología dejó de ser un simple soporte para convertirse en un factor estructural del desarrollo. En ese sentido, Ramón Bernabé Arellano, de Personal, subrayó la importancia de construir una mirada colaborativa entre sectores para potenciar la innovación y conectar el talento local con experiencias nacionales e internacionales.

De la automatización a la toma de decisiones inteligente

Uno de los ejes más relevantes del evento fue el cambio de paradigma que propone la inteligencia artificial. Durante las exposiciones se planteó que ya no se trata solo de automatizar tareas, sino de transformar la forma en que las organizaciones toman decisiones, pasando de modelos reactivos a esquemas anticipatorios basados en datos.

En esa línea, la keynote de Fabián Díaz Segovia puso el foco en cómo la integración de información en entornos complejos permite optimizar operaciones y generar mayor eficiencia productiva.

Juan Manuel Morales, Leonardo Carod y y Carla Pandolfi

El rol del Estado y las ciudades inteligentes

El panel sobre “Estado inteligente” reunió a funcionarios provinciales y municipales junto a representantes del Poder Judicial, quienes coincidieron en la necesidad de incorporar herramientas digitales para mejorar la gestión pública, fortalecer la transparencia y acercar servicios a la ciudadanía.

Por su parte, el bloque dedicado a ciudades inteligentes destacó el caso de Curitiba como ejemplo de planificación urbana basada en datos en tiempo real. La experiencia mostró cómo el uso de información estructurada permite anticipar problemáticas, optimizar recursos y mejorar la calidad de vida, un modelo que resulta especialmente relevante para una ciudad en expansión como Neuquén.

Alexander Ditzend. Pdte. Sociedad Argentina Inteligencia Artificial y Guillermo Besteiro, Asesor y referente de Infotech

Gobernanza, ética y talento: los desafíos de la IA

Otro de los debates centrales giró en torno a la gobernanza de la inteligencia artificial. Especialistas coincidieron en la necesidad de desarrollar marcos regulatorios flexibles que acompañen la innovación sin frenar el crecimiento, poniendo en el centro la ética y la cooperación entre sectores.

En paralelo, el panel sobre talento puso en evidencia uno de los principales desafíos del ecosistema local: la formación y retención de perfiles especializados. La articulación entre empresas, instituciones educativas y organizaciones fue señalada como clave para sostener el desarrollo en un contexto de alta demanda tecnológica.

Gran concurrencia de público.

Una mirada humanista sobre el futuro

El cierre del evento propuso ir más allá de lo técnico. Los filósofos Tomás Balmaceda y Augusto Salvatto invitaron a reflexionar sobre el impacto cultural de la inteligencia artificial, planteando que el verdadero desafío no radica únicamente en lo que la tecnología puede hacer, sino en las decisiones que las sociedades toman frente a ella.

Con esta edición, Encuentros 4.0 reafirma su rol como un espacio federal de intercambio sobre innovación y desarrollo, consolidando a Neuquén como un punto estratégico en el debate sobre el futuro tecnológico y productivo de la región.