La reconocida especialista en liderazgo y transformación organizacional Paula Molinari llegará a la ciudad de Neuquén para encabezar el workshop “El Salto del Dueño”, una propuesta intensiva orientada a empresarios, emprendedores y líderes que buscan profesionalizar sus organizaciones y potenciar el crecimiento de sus equipos.

Cuándo se realizará el workshop de Paula Molinari en Neuquén

El encuentro se realizará el viernes 26 de junio, de 9 a 13 horas, en Casino Magic, y promete una jornada participativa con herramientas prácticas, espacios de networking y contenidos enfocados en liderazgo estratégico, delegación y escalabilidad empresarial.

Empresarios y emprendedores neuquinos participarán de una jornada intensiva orientada al desarrollo estratégico de sus organizaciones.

La actividad está pensada para quienes sienten que el día a día operativo les impide proyectar el crecimiento de sus empresas. Bajo el eje “dejar de apagar incendios para empezar a construir organizaciones sostenibles”, Molinari abordará temas vinculados al rol del dueño en los procesos de expansión, la profesionalización de equipos, el desarrollo de liderazgo y la construcción de visión estratégica.

Durante la jornada también se trabajará sobre herramientas concretas para mejorar procesos internos, fortalecer la toma de decisiones y generar estructuras más eficientes dentro de las organizaciones. Además, los asistentes podrán participar de instancias de intercambio y networking junto a otros referentes del ámbito empresarial regional.

La reconocida especialista en liderazgo ofrecerá una experiencia participativa con networking y formación empresarial.

Quién es Paula Molinari, especialista en liderazgo y transformación organizacional

Con más de 25 años de trayectoria, Paula Molinari es fundadora y presidenta del grupo Whalecom, consultora con presencia en Argentina y Perú especializada en transformación organizacional y desarrollo del talento. Además, es autora de libros como "El Salto del Dueño" y "Turbulencia General" y actualmente dirige el Programa Executive de Recursos Humanos de la Universidad Torcuato Di Tella, donde también se desempeña como profesora en programas MBA y Executive MBA.

El workshop incluirá servicio de lunch y contará con cupos limitados. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de Entrada Uno y en la boletería de Casino Magic.