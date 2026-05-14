Inteligencia artificial y futuro del trabajo: así comenzó la IA Week en Neuquén

Con más de 7.000 asistentes, la IA Week Neuquén comenzó este jueves en el Polo Científico Tecnológico con el objetivo de posicionar a la capital neuquina como un polo de innovación y economía del conocimiento. El evento reúne al Estado, empresas del sector privado y distintas universidades para debatir cómo la inteligencia artificial impactará en la producción, el trabajo y los servicios.

La IA ya se instaló en la agenda política y económica de Neuquén

Desde el Polo Científico Tecnológico, la IA Week Neuquén se extenderá hasta este sábado 16 de mayo con entrada libre y gratuita. Según los organizadores, la convocatoria inicial superó las expectativas y reunió tanto a asistentes locales como visitantes de otras provincias.

El encuentro es impulsado por la Municipalidad Neuquén junto a empresas privadas, instituciones académicas y el acompañamiento del Gobierno provincial y el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Entre las tres jornadas esperan alcanzar los 15 mil inscriptos.

Cómo impacta la inteligencia artificial en la vida diaria

Uno de los ejes principales del evento es explicar cómo la inteligencia artificial ya modifica actividades cotidianas y sectores productivos clave. Desde la automatización de tareas administrativas hasta herramientas aplicadas a salud, educación, transporte y producción energética, los especialistas remarcan que el cambio tecnológico ya comenzó y tendrá impacto directo en el empleo y en la competitividad de las empresas.

Desde la organización de la IA Week estiman que durante las tres jornadas pasarán por el Polo Científico Tecnológico cerca de 15.000 personas

En ese contexto, el vicepresidente Ejecutivo de SIMA Ingeniería, Diego Manfio, aseguró que la IA “ya está transformando la economía, la producción, el empleo y las ciudades”.

El empresario destacó además que las compañías que incorporen tecnología de manera temprana tendrán ventajas competitivas en los próximos años y remarcó la necesidad de que las empresas neuquinas se adapten rápidamente a los nuevos procesos digitales.

Vaca Muerta y el desafío de liderar también la economía del conocimiento

Durante la apertura de la IA Week, varios referentes coincidieron en que Neuquén no sólo busca consolidarse como capital energética gracias a Vaca Muerta, sino también como un centro de innovación tecnológica en la Patagonia.

La estrategia apunta a diversificar la economía provincial y generar nuevos puestos de trabajo vinculados a programación, análisis de datos, automatización industrial y servicios tecnológicos.

En ese marco, la IA Week busca acercar estas herramientas a estudiantes, emprendedores, profesionales y empresas locales. “Siendo la provincia de Vaca Muerta, es importante liderar también esa transformación de paradigmas impulsados por la IA”, afirmó Manfio.

Charlas, networking y referentes internacionales

El cronograma de la IA Week incluye exposiciones, paneles y actividades de networking con especialistas nacionales e internacionales vinculados al desarrollo tecnológico. Entre los disertantes aparece el tecnólogo y referente en innovación Santiago Siri, además de expertos en inteligencia artificial aplicada a distintas industrias.

Las actividades abarcan desde automatización empresarial hasta ética digital, educación tecnológica y nuevas oportunidades laborales. Una de las claves de la masiva concurrencia de este primer día.