Este viernes, el rugido del Turismo Carretera se traslada a Centenario con una propuesta especial que promete convocar a fanáticos del automovilismo y al público en general. El evento “TC Magic” tendrá como gran protagonista al piloto Jonatan Castellano, quien se presentará en Casino Magic Centenario junto a su auto oficial.

La jornada comenzará a las 18:30 y se extenderá hasta las 23:00, ofreciendo una experiencia única: los asistentes podrán ver de cerca el vehículo de nueva generación con el que el piloto lidera el campeonato 2026, además de participar de una instancia de fotos, firma de autógrafos y contacto directo con uno de los referentes actuales del TC.

Castellano, conocido como “el Pinchito”, llega en un gran momento deportivo. Con más de 300 carreras en la máxima categoría, 9 victorias y 35 podios, el piloto de Lobería se posiciona como uno de los grandes protagonistas del campeonato, consolidándose como el rival a vencer en la temporada. El evento también contará con la cobertura de Garage TV, sumando un atractivo extra para quienes siguen de cerca la actualidad del automovilismo nacional.

Desde la organización destacaron la importancia de la visita: contar con el líder del campeonato en Centenario representa una oportunidad única para la comunidad local y para todos los apasionados de los fierros en la región. La propuesta no termina ahí: el sábado 28, el mismo espacio ofrecerá un show en vivo del reconocido cantante Antonio Ríos, ampliando la agenda de entretenimiento del fin de semana.

Con entrada libre para disfrutar del evento y una figura de primer nivel, el “TC Magic” se posiciona como uno de los planes destacados de este viernes en Centenario.