El bloque La Angostura, en Vaca Muerta, se convirtió en uno de los principales motores del shale argentino tras multiplicar por 20 su producción y alcanzar los 47.000 barriles diarios en menos de 18 meses.

Operado en su totalidad por YPF, el bloque se posiciona hoy entre los cinco más productivos de la cuenca neuquina, consolidando su rol dentro del portafolio de activos no convencionales de la compañía.

El crecimiento es el resultado de una reconfiguración del esquema operativo, basada en mayor digitalización, estandarización de procesos y un modelo de desarrollo modular que permitió escalar la producción a mayor velocidad. A comienzos de este año, La Angostura ya había superado los 27.000 barriles diarios, mostrando una curva de expansión sostenida.

Uno de los factores clave fue la incorporación de sistemas de monitoreo en tiempo real, que permiten ajustar decisiones operativas de forma inmediata, optimizar la performance de cada pozo y reducir tiempos improductivos. Este esquema se apoya en el centro de control RTIC, desde donde YPF coordina variables críticas de producción.

El salto tecnológico también se refleja en la perforación horizontal, donde el bloque registró un récord de 1.750 metros perforados en 24 horas en La Angostura Sur, un indicador del aumento en la eficiencia operativa alcanzado en el área.

Desde la compañía destacaron que el desempeño del bloque responde no solo a la calidad del recurso, sino también a un cambio profundo en la forma de operar. El foco está puesto en acelerar la ejecución, replicar infraestructura y mejorar la escalabilidad de los desarrollos.

“Este salto fue posible porque cambiamos la forma de operar. Logramos multiplicar por 20 la producción en un plazo récord”, señalaron desde la conducción de YPF. El caso de La Angostura se inscribe en la estrategia más amplia de la compañía para potenciar la producción en Vaca Muerta, aumentar exportaciones y consolidar a la Argentina como un actor energético relevante a nivel global.

En ese contexto, el desempeño del bloque refuerza la tendencia del shale neuquino hacia una mayor industrialización del proceso productivo, donde la eficiencia operativa comienza a ser tan determinante como el potencial geológico.