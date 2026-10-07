El crecimiento de Vaca Muerta está generando oportunidades que van mucho más allá de la producción de petróleo y gas. Entre ellas aparece el desarrollo de proveedores locales de insumos estratégicos, como la arena utilizada en las operaciones de fractura, un mercado que podría ganar escala en Neuquén a medida que aumente la actividad.

La producción neuquina todavía se encuentra en una etapa inicial, pero la disponibilidad del recurso cerca de los principales desarrollos de Vaca Muerta representa una ventaja logística frente a los grandes volúmenes que actualmente llegan desde otras provincias. "Hay todo un ecosistema alrededor de la arena", señaló Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, al analizar la evolución de uno de los insumos indispensables para sostener el ritmo de perforación y fractura.

La arena se utiliza durante el fracking junto con agua a alta presión para mantener abiertos los canales generados en la roca y permitir que los hidrocarburos fluyan hacia el pozo. Por eso, su disponibilidad y calidad son factores relevantes para una industria que trabaja con operaciones cada vez más intensivas.

El desarrollo de producción local permitiría incorporar un nuevo eslabón a la cadena de valor de Vaca Muerta. La principal ventaja es la proximidad: mientras buena parte del material utilizado actualmente debe recorrer largas distancias hasta los yacimientos, una oferta producida en Neuquén podría reducir kilómetros de transporte y mejorar la previsibilidad del abastecimiento.

Fucello señaló que el recorrido desde Entre Ríos hasta Neuquén ronda los 1.200 kilómetros, una distancia que convierte al transporte en una variable importante dentro de la estructura de costos. En este escenario, la producción local no sólo aparece como una alternativa para las operadoras. También abre espacio para nuevas inversiones, servicios, empleo y proveedores vinculados con la extracción, procesamiento, acondicionamiento y logística del recurso.

Neuquén ya cuenta con una experiencia concreta. Fucello mencionó a Aluvial, vinculada con Vista Energy y ubicada en las cercanías de Cutral Co, como una de las iniciativas que producen arena para fractura en la provincia. Según los datos aportados, su producción ronda las 20.000 toneladas anuales. El potencial, sin embargo, es mayor. Existen numerosas áreas bajo análisis para determinar las características y calidad de los depósitos de arena disponibles en la provincia.

El crecimiento de Vaca Muerta exige que los proveedores puedan acompañar el aumento de la actividad. La demanda de arena crece a medida que se multiplican los pozos y las etapas de fractura, por lo que contar con fuentes cercanas puede transformarse en un factor estratégico. Pero para consolidar una industria neuquina no alcanza con disponer del recurso. La arena debe cumplir con determinadas características técnicas vinculadas con su composición, resistencia, tamaño y forma.

Una vez extraída, debe ser acondicionada para cumplir con las especificaciones necesarias para las operaciones de fractura. La calidad será, por lo tanto, uno de los factores que determinará qué proyectos pueden avanzar hacia una producción comercial de mayor escala. Para Neuquén, el desafío consiste en convertir la disponibilidad del recurso y la ventaja geográfica en una actividad industrial competitiva.

Más actividad alrededor de Vaca Muerta

El desarrollo de arena local se inscribe dentro de una transformación más amplia de la economía neuquina. A medida que Vaca Muerta aumenta su producción, también crece la demanda de bienes y servicios necesarios para sostener la actividad. La arena forma parte de esa cadena y puede convertirse en una nueva oportunidad para proveedores radicados en la provincia.

Además de reducir distancias, una mayor producción local permitiría diversificar el entramado empresario alrededor de los hidrocarburos y generar nuevas capacidades vinculadas con minería, procesamiento, logística y servicios especializados. La expansión también plantea desafíos ambientales. Los proyectos deberán contemplar la gestión de las canteras y la recomposición de los terrenos una vez finalizada su explotación, además de los controles correspondientes sobre las operaciones de extracción.

En un escenario de crecimiento sostenido de Vaca Muerta, la arena deja de ser solamente un insumo y se transforma en una oportunidad para profundizar la integración local de la cadena hidrocarburífera. La meta para Neuquén es clara: que una mayor parte de los insumos que necesita Vaca Muerta también pueda producirse dentro de la provincia.

Entrevista a Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage