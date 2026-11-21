La arena es un insumo indispensable para desarrollar Vaca Muerta. Se utiliza en las fracturas hidráulicas para mantener abiertas las fisuras de la roca y permitir que el petróleo y el gas fluyan hacia el pozo. Sin embargo, llevarla desde la cantera hasta una locación de fractura implica una cadena logística compleja, cuyo costo se multiplicó en los últimos años.

Según un análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la diferencia entre los US$ 22 por tonelada en origen y los aproximadamente US$ 145 en el pozo suele presentarse como una oportunidad para reducir costos. Pero esa comparación requiere un análisis más profundo: el precio final no responde solamente al transporte, sino también al acondicionamiento, el almacenamiento, la operación en locación, los impuestos y los riesgos de garantizar el suministro.

Actualmente, buena parte de la arena utilizada en la cuenca proviene de Ibicuy, Entre Ríos, a unos 1.300 kilómetros de los pozos. La escala de la demanda explica la importancia de esta cadena: se estima que Vaca Muerta requerirá alrededor de ocho millones de toneladas durante este año. Un pozo completo puede demandar entre 11.000 y 15.000 toneladas, según su diseño y la cantidad de etapas de fractura.

En el desglose habitual del precio aparecen aproximadamente US$ 70 de flete de larga distancia, US$ 15 de secado y almacenamiento, US$ 27 de última milla y US$ 10 de manejo y bombeo en locación. Sin embargo, estos valores representan tarifas de mercado, no costos directos. Incluyen márgenes comerciales, financiamiento, disponibilidad de equipos y riesgos asumidos por cada prestador.

"Por eso, comparar los US$ 145 de Vaca Muerta con los aproximadamente US$ 60 que se mencionan para el Permian estadounidense y atribuir toda la diferencia a ineficiencias puede conducir a conclusiones equivocadas. Para identificar oportunidades reales de ahorro es necesario distinguir los costos operativos, los márgenes y las particularidades de cada sistema de abastecimiento", asegura el documento de la Universidad Austral.

Uno de los componentes menos discutidos es la carga impositiva. A los gravámenes provinciales y municipales se suma Ingresos Brutos, que se aplica sobre la facturación y no únicamente sobre el valor agregado. En una cadena con cinco o seis instancias de facturación, este efecto acumulativo puede representar alrededor de US$ 5 por tonelada. Es un monto relevante si se considera que puede equipararse al margen bruto de algunos eslabones de extracción y procesamiento.

También es necesario revisar qué conceptos se incluyen dentro del costo logístico. El secado, por ejemplo, está perdiendo protagonismo frente a la utilización de arena húmeda, cuyo acondicionamiento puede reducirse a unos US$ 2 o US$ 3 por tonelada. El manejo en locación, por su parte, constituye un servicio diferente del transporte y tiene otra estructura de costos.

La última milla es uno de los puntos más sensibles. Su tarifa no contempla solamente los kilómetros recorridos: también incluye disponibilidad, coordinación de entregas, tiempos de espera y el riesgo de interrumpir una operación de fractura. Una falta de arena puede detener simultáneamente a distintas compañías de servicios y generar costos de tiempo no productivo que alcanzan miles de dólares por hora.

La experiencia del Permian muestra que la competitividad no depende exclusivamente de conseguir tarifas más bajas. También requiere inversiones sostenidas en minas cercanas, plantas de procesamiento, centros de almacenamiento y sistemas de transporte integrados. En Vaca Muerta, la falta de previsibilidad sobre el desarrollo futuro y las características de la arena que se utilizará dificulta comprometer inversiones de largo plazo.

El desafío, entonces, es pensar la arena como un sistema de abastecimiento y no como una simple mercadería. La eficiencia depende de cómo se coordinan los distintos eslabones, dónde se ubican los acopios, qué proporción de la carga llega directamente a los pozos y cuánto tiempo se pierde en esperas, transferencias y movimientos innecesarios.

"Antes de avanzar con alternativas como barcazas, trenes o cintas transportadoras, resulta indispensable definir si se trabajará con arena húmeda o seca, qué especificaciones técnicas son realmente necesarias y qué previsibilidad tendrán las inversiones en infraestructura", señala el Instituto en su informe.

La discusión sobre el costo de la arena en Vaca Muerta no puede limitarse a la diferencia entre el precio de cantera y el de pozo. La verdadera oportunidad de mejora está en revisar integralmente la logística, la estructura impositiva y la coordinación operativa. Porque reducir el costo de cada tramo por separado no garantiza una cadena más eficiente: lo que importa es cuánto cuesta asegurar que la arena llegue, en tiempo y forma, a cada operación de fractura.