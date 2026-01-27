Una derrota inesperada en una obra estratégica

El Grupo Techint, uno de los principales proveedores de infraestructura energética en Argentina, perdió una licitación clave para la provisión de los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La adjudicación fue otorgada a la empresa india Welspun Corp Ltd., cuya oferta fue hasta 40% más barata que la presentada por la firma local.

El proyecto, impulsado por el consorcio Southern Energy —integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía—, contempla una obra de alrededor de 500 kilómetros de ductos para transportar gas natural hasta la futura planta de licuefacción en Río Negro.

Sturzenegger defiende la decisión y mira hacia el futuro

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó en sus redes sociales un análisis sólido sobre la adjudicación y defendió el resultado de la licitación. Para él, aceptar ofertas con costos significativamente más altos habría afectado la rentabilidad del proyecto y el desarrollo económico asociado.

En su mensaje, Sturzenegger explicó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, y señaló que no priorizar precios más altos contribuye a la competitividad de la industria del gas para exportación.

El ministro también destacó que permitir que las empresas locales iguales la oferta después de cerrado el proceso podría desalentar la participación de competidores en futuras licitaciones, reduciendo la competencia y elevando los precios de insumos estratégicos.

Críticas y defensa de la industria nacional

La decisión de adjudicar a Welspun no estuvo exenta de controversia. Desde el entorno de Techint surgieron cuestionamientos y evaluaciones de acciones legales, con la empresa analizando incluso presentar una denuncia por presunto dumping y competencia desleal debido a la diferencia de precios con la oferta india.

Quienes respaldan la adjudicación señalan que el ingreso de proveedores internacionales con precios más competitivos puede optimizar los recursos del proyecto y fomentar la inserción de la infraestructura argentina en mercados globales, reforzando la posición de Vaca Muerta como activo exportador de gas natural licuado (GNL).

Impacto en el empleo y el desarrollo industrial

La adjudicación también reavivó el debate sobre el rol de los proveedores locales en grandes obras de infraestructura. Techint, con una cadena de valor industrial significativa en Argentina, ha sido históricamente un actor central en este tipo de proyectos, y su desplazamiento plantea interrogantes sobre empleo, inversión y la capacidad de competir internacionalmente.

Para Sturzenegger, sin embargo, una mirada de largo plazo centrada en competitividad y eficiencia es clave para que el proyecto de gasoducto y la industria energética en general puedan atraer inversiones, generar empleo y consolidarse como motores de desarrollo.

Una discusión que sigue

La decisión sobre esta licitación se inscribe en un contexto más amplio de apertura comercial y debates sobre protección industrial en Argentina, especialmente en sectores estratégicos como la energía. La discusión seguirá en las próximas semanas, con posibles repercusiones en las próximas etapas del proyecto y en futuras licitaciones relacionadas con Vaca Muerta.