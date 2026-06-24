El precio internacional del petróleo registró una nueva caída este miércoles y el barril de Brent, referencia para Europa y gran parte de los mercados globales, perforó el umbral de los 76 dólares, alcanzando su menor valor desde el inicio de la crisis entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Durante la jornada, el Brent llegó a cotizar en 75,52 dólares por barril, con una baja cercana al 2% respecto al cierre anterior. En paralelo, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, descendió hasta los 71,90 dólares, con una caída del 1,8%.

La baja se produjo luego de varias semanas de retroceso sostenido en los mercados energéticos, impulsado principalmente por la disminución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los avances en las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto redujeron los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de crudo, uno de los factores que había disparado los precios durante los momentos más críticos de la crisis.

El mercado también reaccionó positivamente a la reapertura y normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por donde circula una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo.

La corrección de precios resulta significativa si se considera que durante los momentos de mayor incertidumbre el barril de Brent había superado ampliamente los 120 dólares. Desde entonces, la expectativa de una solución diplomática y la recuperación de la oferta internacional fueron reduciendo la presión alcista sobre el mercado.

Otro elemento que influyó en la dinámica reciente fue la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó públicamente a las grandes compañías petroleras por no trasladar la baja del crudo a los precios de los combustibles. El mandatario incluso ordenó al Departamento de Justicia investigar posibles distorsiones en la formación de precios de las naftas en el mercado estadounidense.

Más allá de la caída actual, las perspectivas de largo plazo para la industria petrolera continúan siendo positivas. Según el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la demanda mundial seguirá creciendo durante las próximas décadas y alcanzará los 113,3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 105,1 millones previstos para este año.

Las proyecciones del organismo indican además que el consumo global podría llegar a 124,1 millones de barriles diarios en 2050, impulsado principalmente por el crecimiento económico y demográfico de Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

En ese contexto, la OPEP sostiene que no se observa un techo cercano para la demanda mundial de petróleo y advierte que serán necesarias inversiones por alrededor de 17,7 billones de dólares entre 2026 y 2050 para garantizar el abastecimiento energético global.

Para países productores como Argentina, la evolución del precio internacional del crudo continúa siendo una variable estratégica. Si bien la baja reciente reduce ingresos potenciales por exportaciones, las perspectivas de crecimiento de la demanda mundial y el desarrollo de áreas como Vaca Muerta mantienen expectativas favorables para la expansión de la producción en el largo plazo.