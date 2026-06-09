La región impulsada por Vaca Muerta consolidó su liderazgo como el principal motor del crecimiento económico argentino. Según un estudio de la Universidad Austral, la Región Sur —integrada por Neuquén y Río Negro— registró en marzo una expansión interanual de 6,9% y ya se ubica 7,7% por encima de su récord de actividad de 2018.

El informe, elaborado por las economistas Ana Inés Navarro y Marina Alvarez, muestra que el desempeño de la región petrolera supera no solo al promedio nacional, sino también al de otras economías regionales clave. En el mismo período, la Región Centro, vinculada a la agroindustria, creció 6,8%, mientras que la Región Andina, asociada a la minería, avanzó 3,3%. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) nacional registró una suba de 5,5%.

La diferencia más significativa aparece al comparar los niveles actuales de actividad con los máximos alcanzados antes del prolongado período de estancamiento de la economía argentina. Mientras la región vinculada a Vaca Muerta ya superó ampliamente los registros de 2018, la Región Andina aún se encuentra 12,8% por debajo de ese techo histórico y la Región Centro permanece 18,6% por debajo.

El estudio atribuye este desempeño al fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera y al flujo de inversiones asociadas al desarrollo energético. Durante los últimos dos años, tanto la Región Sur como la Centro crecieron a un ritmo promedio de 1,1% mensual, acumulando una expansión cercana al 30%, aunque partiendo de situaciones muy diferentes.

"Algunas regiones ya recuperaron e incluso superaron los niveles previos de actividad, mientras que otras aún transitan un proceso de reconstrucción", señalaron las autoras del trabajo.

El informe también destaca el peso económico de estas regiones. En conjunto representan el 33,5% del Valor Agregado Bruto nacional y explican más del 31% del empleo asalariado privado registrado del país. Sin embargo, el dinamismo reciente muestra una creciente influencia de la actividad energética dentro del mapa productivo argentino.

Hacia adelante, el desempeño de cada región dependerá en gran medida de su capacidad para aprovechar el nuevo contexto macroeconómico. En el caso de la agroindustria, los investigadores sostienen que una mayor previsibilidad respecto de los derechos de exportación podría acelerar el proceso de recuperación. Para las regiones petrolera y minera, en cambio, la continuidad de las inversiones y los incentivos regulatorios aparece como un factor clave para sostener el crecimiento.

El trabajo se basa en la construcción de índices regionales de actividad económica elaborados a partir de indicadores provinciales de empleo, consumo de energía, ventas de combustibles, patentamientos, recaudación tributaria y actividad de la construcción. Esta metodología permite seguir la evolución de las economías regionales con una frecuencia mensual, en un contexto donde la información provincial disponible continúa siendo limitada y poco homogénea.

Según concluyen las especialistas, comprender la dinámica económica argentina requiere observar no solo cuánto crece el país, sino también dónde ocurre ese crecimiento y cuáles son los sectores que lo impulsan. Las diferencias regionales, advierten, serán cada vez más relevantes para entender el rumbo de la economía en los próximos años.

El trabajo fue elaborado a partir de índices regionales construidos con información de empleo, consumo de energía, ventas de combustibles, patentamientos, recaudación tributaria y actividad de la construcción, una metodología que permite monitorear con frecuencia mensual la evolución de las economías regionales.