La demanda mundial de energía seguirá creciendo durante las próximas décadas y el petróleo y el gas natural conservarán un papel relevante, pese al avance de las energías renovables y la electrificación. Así lo proyecta TotalEnergies en su Energy Outlook 2026, un informe que analiza tres posibles escenarios para el sistema energético global hasta 2060 y advierte que la transición todavía no alcanza para reducir las emisiones de dióxido de carbono.

El documento anticipa un crecimiento sostenido del consumo de electricidad, mayores necesidades de infraestructura y almacenamiento, y una demanda de gas natural que continuará en expansión hasta la década de 2040. Para la industria hidrocarburífera, el diagnóstico plantea que los combustibles fósiles seguirán siendo necesarios para garantizar el abastecimiento mientras avanzan los cambios tecnológicos y productivos.

Uno de los datos centrales es que las exportaciones y la producción de energía deberán acompañar una demanda global cada vez mayor. En el escenario de continuidad de las tendencias actuales, denominado Trends, el consumo mundial de gas pasaría de 4.250 millones de metros cúbicos en 2025 a 4.780 millones en 2035. El crecimiento estaría impulsado principalmente por los mercados emergentes, la generación eléctrica y la actividad industrial.

En el caso del petróleo, la compañía proyecta que la demanda se mantendrá prácticamente estable durante la próxima década, con un promedio de 101 millones de barriles diarios en 2025 y 102 millones en 2035. La aviación y la industria petroquímica sostendrán buena parte del consumo, mientras que la electrificación del transporte terrestre y los biocombustibles contribuirán a moderarlo.

Más electricidad para la economía global

El mayor cambio previsto por TotalEnergies estará en el consumo eléctrico. La demanda mundial pasaría de 31.900 teravatios hora (TWh) en 2025 a entre 43.400 y 46.800 TWh en 2035, según el escenario considerado. Para 2060, las proyecciones van desde 68.400 TWh hasta 85.500 TWh.

Los centros de datos, la refrigeración y el transporte explicarán conjuntamente el 33% del incremento de la demanda eléctrica entre 2025 y 2035. A esto se sumará la electrificación de actividades industriales y otros usos que actualmente dependen de combustibles convencionales.

El crecimiento exigirá ampliar las redes de transporte, incorporar capacidad de generación y desarrollar sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar la producción renovable. En ese contexto, el informe destaca que el costo de los paquetes de baterías para almacenamiento estacionario cayó un 45% durante 2025 y se ubicó en torno a los 70 dólares por kilovatio hora.

Tres escenarios posibles

El informe plantea tres posibles trayectorias. La consultora Trends considera la continuidad de las políticas y tendencias tecnológicas actuales; Momentum supone el cumplimiento de los compromisos nacionales de neutralidad de carbono para 2050; y Rupture contempla una transformación más acelerada, compatible con limitar el calentamiento global a menos de 2 grados.

Las diferencias también se reflejan en las proyecciones climáticas para fines de siglo: entre 2,6 y 2,8 grados de aumento de temperatura en Trends; entre 2,3 y 2,4 en Momentum; y entre 1,8 y 1,9 grados en Rupture. Pese a las diferencias, los tres escenarios reconocen la magnitud del desafío de abastecer una economía global que demandará cada vez más energía. El informe también advierte que la declinación natural de los yacimientos petroleros será más rápida que la caída proyectada de la demanda, por lo que será necesario mantener inversiones para sostener la oferta.

Para provincias productoras como Neuquén, el escenario representa una referencia relevante: el crecimiento de la demanda de gas, la necesidad de diversificar proveedores y la seguridad energética seguirán formando parte de las decisiones de los mercados internacionales. TotalEnergies aclara que sus escenarios son proyecciones construidas sobre distintos supuestos y no representan una descripción de su estrategia corporativa.