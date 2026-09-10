Neuquén atraviesa una etapa de fuerte transformación y la construcción quedó en el centro de uno de los principales desafíos que genera el desarrollo de Vaca Muerta: cómo acompañar el crecimiento económico con viviendas, infraestructura y ciudades preparadas para una nueva escala de actividad.

Con ese eje comenzó este jueves Edifica Neuquén 2026, la exposición que reúne durante cuatro jornadas a empresas, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, proveedores y referentes del sector en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132. La entrada es libre y gratuita y la agenda incluye debates sobre desarrollo urbano, industrialización de la construcción, nuevas tecnologías, financiamiento, eficiencia energética, mercado inmobiliario e inteligencia artificial.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera modificó la demanda en Neuquén. Más trabajadores y empresas vinculadas directa e indirectamente con Vaca Muerta generan necesidades crecientes de viviendas, hoteles, oficinas, comercios, parques industriales y espacios logísticos. Ese escenario también pone presión sobre los servicios y la infraestructura y obliga a discutir cómo debe crecer la capital provincial y su área de influencia.

Uno de los principales ejes de Edifica será la incorporación de tecnología a la construcción. Nuevos sistemas constructivos, industrialización, digitalización y herramientas como BIM forman parte de una agenda que apunta a reducir tiempos, mejorar la previsibilidad de las obras y hacer más eficiente el uso de recursos. También se abordará la certificación EDGE, vinculada con la eficiencia energética, además del uso de inteligencia artificial en procesos de diseño, gestión y comercialización. Para una provincia que necesita sumar infraestructura a gran velocidad, la discusión tecnológica dejó de ser una cuestión exclusiva de innovación y pasó a convertirse en una necesidad productiva.

La vivienda, bajo presión

El crecimiento poblacional de Neuquén es otro de los puntos centrales. La llegada de trabajadores atraídos por la actividad energética incrementó la demanda habitacional y favoreció nuevos desarrollos en la capital y en localidades cercanas a Vaca Muerta. Durante Edifica se analizarán indicadores del mercado inmobiliario, alternativas de financiamiento y nuevas propuestas residenciales, además del crecimiento de los segmentos comercial, industrial y logístico.

La discusión no pasa solamente por construir más viviendas. También apunta a definir qué infraestructura necesita la ciudad para sostener ese crecimiento y cómo evitar que la expansión genere nuevos problemas de movilidad, servicios y conectividad.

El crecimiento de Vaca Muerta también modificó las necesidades de Neuquén en materia de rutas, energía, agua, conectividad y servicios. Por eso, la planificación urbana tendrá un lugar central durante el encuentro. El desafío es acompañar la expansión productiva sin perder de vista el desarrollo ordenado de la ciudad y de las localidades que integran el corredor de influencia de la actividad hidrocarburífera. En ese escenario, el sector público y el privado deberán encontrar puntos de coordinación para responder a una demanda que crece a un ritmo que obliga a tomar decisiones de largo plazo.

Tecnología y nuevos trabajadores

La exposición también pondrá el foco en los cambios que atraviesan los oficios y profesiones vinculados con la construcción. Inteligencia artificial, arquitectura en madera, sistemas SIP y nuevas herramientas de gestión forman parte de la agenda de las últimas jornadas.

La capacitación será otro de los ejes, frente a una industria que necesita incorporar trabajadores con nuevas habilidades. El desafío, en definitiva, no es sólo conseguir materiales, equipos y financiamiento. Neuquén también necesita capital humano preparado para construir la infraestructura que demanda su crecimiento. Edifica Neuquén 2026 funcionará además como espacio de exposición, capacitación y vinculación entre empresas y profesionales.

La tercera edición comenzó así con una agenda que excede a la construcción tradicional y pone sobre la mesa una discusión cada vez más urgente para la provincia: cómo transformar el impulso de Vaca Muerta en ciudades con más viviendas, mejor infraestructura y capacidad para sostener el crecimiento que viene.