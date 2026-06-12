La construcción, la infraestructura y el desarrollo urbano encontraron en Neuquén uno de los principales motores de crecimiento de la Argentina. Con Vaca Muerta impulsando inversiones multimillonarias en rutas, parques industriales, viviendas, servicios y obras estratégicas, Edifica Neuquén se prepara para una nueva edición con la expectativa de reunir a los principales actores de una industria que vive uno de sus momentos más dinámicos.

La organización de la muestra confirmó la apertura de las acreditaciones para Edifica Neuquén 2026, la única exposición especializada en construcción e infraestructura de la Patagonia, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo.

Tras superar los 45.000 visitantes y reunir a más de 130 empresas expositoras en sus ediciones anteriores, el evento busca consolidarse nuevamente como el principal ámbito de negocios, capacitación e intercambio para una actividad que encuentra en la provincia uno de sus mercados de mayor expansión.

La magnitud de las inversiones vinculadas a Vaca Muerta transformó a Neuquén en un polo de desarrollo que excede ampliamente al sector petrolero. El crecimiento de la actividad hidrocarburífera generó una creciente demanda de infraestructura vial, logística, energética, comercial y habitacional, impulsando a toda la cadena de valor de la construcción.

En ese contexto, Edifica Neuquén se posiciona como una plataforma para conectar empresas, desarrolladores, proveedores, organismos públicos y profesionales que participan de esa transformación. "Hoy, tras años de desarrollo sostenido, Neuquén representa un hub clave para la industria de la construcción y la infraestructura. Reconocemos esta potencia y buscamos fortalecerla. Creemos que generar espacios de intercambio, capacitación y negocios es fundamental para crecer aún más", señaló Marcos Galián, productor general de la exposición.

La tercera edición volverá a reunir a constructoras, desarrolladores inmobiliarios, estudios de arquitectura, ingenierías, proveedores de materiales, fabricantes de maquinaria, empresas tecnológicas, emprendedores, instituciones académicas y representantes del sector público.

La propuesta incluirá espacios comerciales, rondas de negocios, conferencias técnicas, capacitaciones y actividades orientadas a la generación de oportunidades de inversión en una región que continúa captando proyectos vinculados a energía, urbanización e infraestructura.

Los organizadores anticiparon que la agenda estará estructurada en siete grandes ejes temáticos: construcción e infraestructura; desarrollo urbano e inmobiliario; materiales y sistemas constructivos; maquinaria y tecnología; energía y sostenibilidad; diseño y tendencias para el hogar; y formación profesional.

La presencia del sector energético volverá a tener un lugar destacado. La expansión de Vaca Muerta continúa generando nuevos desafíos para la infraestructura regional, desde la construcción de viviendas para trabajadores hasta la ampliación de rutas, parques industriales, redes de servicios y obras asociadas a la producción y exportación de hidrocarburos.

En los últimos años, Neuquén se convirtió en uno de los principales receptores de inversiones del país, fenómeno que impulsó un crecimiento sostenido de la actividad inmobiliaria y constructiva. Empresas de distintos puntos de Argentina comenzaron a desembarcar en la provincia atraídas por las oportunidades generadas alrededor del desarrollo no convencional.

Ese escenario explica el crecimiento que experimentó Edifica desde su nacimiento. La exposición fue concebida como una herramienta para visibilizar el potencial regional y promover el encuentro entre quienes participan en el diseño, la construcción y la planificación de las obras que acompañan el desarrollo económico patagónico.

Con respaldo de organismos públicos, cámaras empresariales y compañías líderes del sector, la muestra se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario productivo de la región. La edición 2026 buscará profundizar ese posicionamiento en un contexto donde la construcción aparece como uno de los sectores más beneficiados por la expansión energética. Mientras Vaca Muerta continúa atrayendo inversiones récord, Edifica apuesta a transformarse nuevamente en la vidriera donde se exhiben los proyectos, tecnologías y negocios que acompañan el crecimiento de la nueva capital económica del país.