En un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y la creciente demanda de infraestructura energética, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) se convirtió esta semana en anfitrión de un encuentro federal que reúne a jóvenes profesionales del sector eléctrico de distintas provincias argentinas, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades técnicas y analizar los desafíos que plantea el desarrollo energético del país.

La actividad, impulsada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), se desarrolla durante dos jornadas en la capital neuquina y convoca a representantes de empresas distribuidoras de Buenos Aires, Chaco, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja y el Área Metropolitana de Buenos Aires, además de referentes de la Cooperativa CALF y autoridades del sector.

El encuentro tiene como eje central la formación de nuevas generaciones de profesionales que deberán gestionar sistemas eléctricos cada vez más complejos, en un escenario donde el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales exige mayores niveles de confiabilidad, eficiencia operativa y capacidad de respuesta de las redes energéticas.

Neuquén fue elegida como sede por su papel estratégico dentro del mapa energético nacional. La provincia concentra el desarrollo de Vaca Muerta, principal reservorio de hidrocarburos no convencionales del país, una actividad que demanda inversiones permanentes en generación, transporte y distribución de energía para sostener el crecimiento industrial y productivo de la región.

Durante las jornadas se abordan temas vinculados con la operación de sistemas eléctricos, telemedición, trabajo con tensión, eficiencia energética, transición energética y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de redes. Además, los participantes realizan visitas técnicas a instalaciones energéticas de la provincia para conocer en territorio las particularidades del sistema neuquino.

Desde el EPEN destacaron que la capacitación y el intercambio de conocimientos resultan fundamentales para preparar recursos humanos capaces de acompañar la transformación que atraviesa el sector energético argentino. La agenda incluye recorridos por infraestructura vinculada a generación, transporte y distribución eléctrica, permitiendo a los asistentes conocer experiencias de gestión en una provincia que presenta desafíos operativos muy diferentes a los de otras regiones del país debido a su extensión territorial, dispersión poblacional y condiciones geográficas.

Uno de los aspectos que despierta mayor interés entre los participantes es el modelo de gestión desarrollado por el EPEN. La empresa provincial se encuentra entre las pocas organizaciones públicas integradas del sistema eléctrico argentino, con participación en generación, transporte y distribución de energía.

A ello se suma la operación de sistemas aislados, mini redes y proyectos de electrificación rural en zonas alejadas, características que convierten a Neuquén en un caso de estudio relevante para otras distribuidoras que enfrentan desafíos similares. Los organizadores señalaron que el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, impulsado por actividades productivas estratégicas como Vaca Muerta, obliga a las empresas del sector a fortalecer permanentemente sus capacidades técnicas y operativas.

En este escenario, la formación de jóvenes profesionales aparece como una herramienta clave para garantizar la incorporación de nuevas competencias vinculadas a digitalización, automatización de redes, gestión inteligente de la energía y adaptación a los procesos de transición energética que se desarrollan a nivel global.

Además de los aspectos técnicos, el encuentro busca fortalecer los vínculos entre empresas distribuidoras y promover una visión federal sobre los desafíos energéticos del país. La posibilidad de compartir experiencias entre organizaciones con realidades diversas permite identificar soluciones comunes frente a problemáticas como el crecimiento de la demanda, la expansión de la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías.

Para Neuquén, la realización de este tipo de encuentros también representa una oportunidad para consolidar su posicionamiento como uno de los principales polos energéticos de Argentina y mostrar el trabajo que realiza el EPEN para garantizar el abastecimiento eléctrico en una provincia que se encuentra en el centro de las inversiones vinculadas al desarrollo hidrocarburífero.

Con Vaca Muerta proyectando nuevas etapas de crecimiento y mayores requerimientos energéticos, la capacitación de recursos humanos especializados se transforma en un componente estratégico para sostener la expansión del sector. En ese contexto, el encuentro federal organizado en Neuquén busca aportar herramientas y conocimientos que permitan formar a los profesionales que tendrán la responsabilidad de operar y modernizar las redes eléctricas del futuro.