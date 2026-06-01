En la ciudad de Centenario se registraron varios robos de cables del tendido eléctrico en una sola semana. Según confirmaron fuentes del Entre Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), al menos son 10 en una semana.

Los hechos ocurrieron en distintos sectores urbanos y rurales, y afectaron transformadores que dejaron sin suministro eléctrico a los vecinos durante varias horas. El organismo intervino en cada caso para normalizar el servicio.

Uno de los últimos episodios se registró en la zona del Barrio Eluney, en calles Cámpora y Estados Unidos, y Cámpora y Guillén, donde además se encontraron herramientas en el lugar.

Una seguidilla de ataques al tendido eléctrico

El fenómeno se repite con una frecuencia inusual: los robos ocurren de madrugada, en distintos transformadores, y con un patrón similar.

Desde el EPEN advierten que los delincuentes suben directamente a las plataformas eléctricas para sustraer tramos cortos de cableado de cobre.

“Nadie vio nada”: la preocupación del EPEN

El jefe del organismo, Jorge Huaiquil, expresó su preocupación por la falta de testigos directos y la repetición de los hechos.

“Nadie vio nada, es lo más indignante. A veces se ve un auto blanco, actúan como si supieran lo que hacen. Es siempre de madrugada, entre las 3 y las 4”, explicó en declaraciones a la FM Red Social 97.9.

Un posible mercado negro de cobre

La principal hipótesis apunta a la existencia de un mercado informal de cobre, dado el valor de reventa del material.

Según estimaciones del EPEN, cada robo implica un botín relativamente bajo en dinero —pero con alto impacto social—, ya que el perjuicio recae directamente en los vecinos que quedan sin luz.

Daños en transformadores y riesgo eléctrico

En algunos casos, los equipos fueron dañados durante los robos. En el Barrio Eluney, incluso se hallaron herramientas abandonadas en la escena.

El personal técnico no descarta que alguno de los autores haya sufrido una descarga eléctrica, ya que trabajan a muy poca distancia de líneas de 13,2 kV, lo que representa un riesgo extremo de vida.

Cortes de luz y reclamos vecinales

Los vecinos suelen advertir los hechos recién cuando se despiertan sin servicio eléctrico. Esto genera demoras en la detección y prolonga los cortes durante horas.

Además de la reposición del cableado, el EPEN debe revisar cada transformador afectado para descartar daños estructurales.