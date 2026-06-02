Con una inversión superior a los 221 millones de pesos, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza con un plan de obras y proyectos edilicios en distintas localidades del Alto Neuquén para fortalecer la infraestructura vinculada a la prestación del servicio eléctrico.

La iniciativa incluye refacciones actualmente en ejecución en Los Miches y Varvarco, la planificación de nuevos edificios para Las Ovejas y Manzano Amargo y futuras intervenciones en Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal y Tricao Malal.

Las acciones forman parte de una estrategia destinada a mejorar las condiciones de trabajo del personal, optimizar los espacios de atención al público y adecuar las instalaciones a las demandas operativas actuales de cada servicio eléctrico.

En Los Miches, las tareas se encuentran en su etapa final e incluyen la refacción de la mampostería exterior, la reorganización interna del depósito para generar nuevos espacios destinados al personal técnico, la reparación de muros y la colocación de cielorrasos suspendidos. Además, se ejecutan mejoras en las instalaciones de agua, gas, electricidad y cloacas, junto con la incorporación de equipamiento para el sector de cocina.

En Varvarco, en tanto, avanzan trabajos integrales sobre los edificios existentes. Las obras contemplan mejoras en mampostería, pintura, cubiertas de techos, zinguería e instalaciones de servicios. También se interviene el edificio que anteriormente funcionaba como espacio de atención al público mediante el recambio de pisos, aberturas, cielorrasos y sanitarios, además de la renovación de la cocina. El proyecto incluye la reconstrucción del cerco perimetral y la instalación de portones de seguridad para los accesos.

Paralelamente, el organismo trabaja en la elaboración de los pliegos licitatorios para construir nuevos edificios destinados a los servicios eléctricos de Las Ovejas y Manzano Amargo, iniciativas previstas para el segundo semestre del año.

Desde la Unidad Regional Norte también se proyectan nuevas intervenciones edilicias en Barrancas y Buta Ranquil, para continuar posteriormente con obras en las oficinas de Chos Malal y Tricao Malal.

Según indicaron desde el EPEN, estas acciones se complementan con otras inversiones que el organismo desarrolla en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la infraestructura que acompaña la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio neuquino