Imponente inversión energética: Neuquén entregó 60 camionetas al EPEN para reforzar el sistema eléctrico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa brindó un discurso este miércoles en el marco del acto de entrega de 60 vehículos al Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), la compañía que se encarga de la distribución del servicio en el territorio provincial. Habló sobre la importancia de potenciar las empresas estatales y acerca de la planificación de una región proyectada para los próximos años con 1.000.000 de habitantes.

Las camionetas que se entregaron esta mañana representaron una inversión millonaria para la Provincia, es decir, $4.500 millones. La idea es colaborar para que no haya que alquilar vehículos y se pueda optimizar el recurso. Además, para que los operarios puedan salir rápidamente en cuadrillas cuando haya que atender una emergencia.

En primer lugar, Figueroa agradeció a los intendentes que se hicieron presentes en el acto, como también así a ministros, al directorio del EPEN, a la senadora nacional, Julieta Corroza y al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Figueroa destacó la importancia de fortalecer empresas estatales pensando en el crecimiento poblacional futuro.

“Son 917 trabajadores pumas, no quiero decir leones, en distintos lugares. Somos independientes porque nos la bancamos. Cuando arrancamos la gestión había 450 empleados que no tenían la normativa pertinente, desde ese mismo momento nos comentaron que correspondía el pase a planta permanente. Fuimos escalonando acciones que concretamos hace días, era algo necesario y merecido para ustedes”, expresó el mandatario en primer lugar.

Además, Figueroa hizo alusión a las políticas del Gobierno nacional: “Si se privatiza anda mejor, eso pareciera en esta carrera del sálvese quien pueda. Hemos tomado una decisión de potenciar las empresas del Estado, brindar herramientas, invertir en obras necesarias para prestar un mejor servicio”.

Agregó en ese sentido que “el empleado del EPEN hace todo lo posible con condiciones climáticas adversas, en Filo Morado por ejemplo, donde faltaba una decisión política de hacer inversiones. Por eso ha sido importante reponer el transformador de Centenario, la ampliación del sistema eléctrico en Senillosa, trabajar para tener el transformador en San Martín de los Andes”.

La Provincia incorporó nuevas camionetas para mejorar respuestas ante emergencias eléctricas en Neuquén.

Por otro lado, Figueroa hizo referencia a las obras Alivilla y el anillo norte, infraestructuras energéticas claves para potenciar el servicio en distintas regiones de la Provincia.

“En el sur, cables quedaron enterrados por la obra de Villa la Angostura hacia la intersección de las rutas 237 y 40. Se esperó la buena voluntad de los gobiernos nacionales para las obras desde Alicurá hasta Bariloche. Yo valoro que siempre fue realista el Gobierno nacional actual al decir que no se iba a hacer obra pública, y eso genera que haya que buscar una solución”, remarcó.

“Todos los neuquinos perdemos US$1,5 millones todos los meses porque pagamos una tarifa para poder abastecer a Angostura con combustible, lo que es ineficiente. Es una obra que requiere una inversión de US$80 millones, la gente del EPEN podrá brindar un mejor servicio. Ni hablar del anillo norte, tantos años prometido, desde Las Lajas a Chos Malal, eso dará seguridad energética a la región”, expresó el Gobernador.

La Neuquén que viene

Sobre este tema, Rolando Figueroa sostuvo: “Planificamos un Neuquén que visualizamos con 1.000.000 de habitantes, que va camino a ser una provincia que no solo aporte al país, sino que permita crecimiento. Vaca Muerta se descubrió hace 100 años, es una roca de primera clase mundial, pero todo lo que se ha armado es producto del trabajo de los neuquinos”.

Añadió sobre la misma línea que “sin sustentabilidad social, cuidado del ambiente, seguridad jurídica, todo esto no camino”. “Neuquén no crece más que el resto por medidas económicas, sino por el ecosistema que se construyó. ¿El EPEN seguiría siendo estatal con una mirada empresarial?”, se preguntó Rolando Figueroa en su discurso.

“Debemos ser inteligentes y solidarios, mirar cómo crecemos en equipo. Necesitamos que nuestra forma de vida sea como la hemos elegido hace años: vivir de forma independiente sin esperar las decisiones de otros y tomar las nuestras. Ser independientes es un valor intangible que no se adquiere en ningún lado, se ejerce todos los días con trabajo, ese es el camino que transitamos y que defendemos”, expresó.

“Deben confluir ideas que vienen desde lo más profundo de nuestra tierra, y eso nos debe llevar a flote. Esta provincia tendrá un futuro muy por encima del resto, eso requiere el trabajo de cada uno de nosotros. Hay un ecosistema que nos marcó y fusionó en una misma piel, esa es la defensa de Neuquén”, concluyó.

Declaraciones del presidente del EPEN, Mario Moya

El titular del EPEN, Mario Moya, resaltó el respaldo del Gobierno a las empresas públicas y recordó que “desde el inicio de la gestión el Gobernador nos planteó el acompañamiento y la defensa de las empresas públicas, pero también el desafío de ser organismos eficientes”. En ese sentido, aseguró que el ente avanza “con obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y reactivación de proyectos históricos que eran muy esperados por distintas localidades de la provincia”.

Moya remarcó además que la incorporación de las nuevas unidades forma parte de una política de fortalecimiento operativo del organismo. “Con las 50 camionetas incorporadas el año pasado dejamos de alquilar vehículos, lo que nos permitió generar ahorro y avanzar hoy con la entrega de estas 60 nuevas camionetas totalmente equipadas para tareas de servicio, mantenimiento, operación y acompañando el plan de obras junto a municipios y comisiones de fomento”, indicó.