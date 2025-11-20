Gas natural, rutas y viviendas: el futuro de Varvarco tras su 52° aniversario

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, Varvarco-Invernada Vieja celebró su 52° aniversario con una jornada de importantes anuncios y obras inauguradas. Se entregaron cuatro viviendas, se habilitaron obras en el Paseo Confluencia y se firmó un convenio para construir siete nuevas unidades habitacionales con el sistema de Corfone.

Durante el acto, también se concretó la entrega de equipamiento vial, aportes para la compra de maquinaria, y se anunciaron nuevas obras de infraestructura como cordones cuneta, un camión regador y una cisterna con bombas. Además, se cedieron terrenos para instalar una sede del ISSN y una estación de servicios de Hidrocarburos del Neuquén (SA).

Uno de los anuncios más destacados fue el préstamo del Banco Mundial por 150 millones de dólares, destinado a mejorar la conectividad vial del norte neuquino. Figueroa destacó que permitirá completar la ruta hasta Manzano Amargo, avanzar con el tramo hacia Los Miches y conectar Guañacos con el paso internacional Pichachén, con seis años de gracia para su repago.

El gobernador subrayó la importancia de la conectividad digital para el desarrollo del turismo y la educación. “La ruta no llega sola, llega con fibra óptica”, expresó, y destacó que el Plan Pehuén, recientemente presentado, busca informatizar las escuelas de toda la provincia con una inversión de 11 millones de dólares.

Otro anuncio relevante fue el inicio, en febrero de 2026, de la obra del gas natural desde Las Ovejas hasta Varvarco. La planta de GLP será trasladada a Chorriaca, mejorando la provisión energética. Figueroa remarcó el modelo neuquino basado en empresas públicas, un sistema previsional único y una visión de desarrollo territorial equilibrado.

Finalmente, se oficializó que Gustavo Coatz, delegado del Alto Neuquén, será designado como secretario del Interior. El presidente de la comisión de fomento, Ulises Herrera, agradeció el apoyo provincial y celebró la concreción del camión regador y las obras del Paseo Confluencia, que jerarquizan la confluencia de los ríos Varvarco y Neuquén como atractivo turístico.