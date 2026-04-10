El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía y Recursos Naturales, informó que el martes 14, el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, entre las 13 y las 18, se realizarán tareas de mantenimiento en líneas y estaciones que abastecen a la zona Sur de la provincia. En dicha franja horaria, distintas zonas no contarán con servicio eléctrico.

Qué zonas se verán afectadas los días martes 14 y miércoles 15 de abril

El martes 14 y miércoles 15 de abril se ejecutarán tareas sobre la Línea de Media Tensión (33 kV) Pío Protto – Junín de los Andes y mantenimiento integral en la Estación Transformadora Junín de los Andes.

De esta manera, se verá afectado el suministro eléctrico en la totalidad de Junín de los Andes y la zona rural, que abarca Pilo Lil, Aucapán, Nahuel Mapi, Chiquilihuin, Atreuco, Estancia Grant, Sihuen, San Ignacio, El Salitral, Estancia San Juan y Costa de Catan Lil.

También se verán afectados los usuarios abastecidos desde San Martín de los Andes conectados a esta red: Loteo Orillas del Quilquihue y canteras vinculadas a la SET 33/13,2 kV Curva Orillas de Quilquihue / Antu Lemu.

Las Coloradas contará con suministro eléctrico, ya que se pondrá en funcionamiento la reserva fría durante ambas jornadas.

Qué zonas se verán afectadas el día jueves 16

En tanto, el día jueves 16 de abril se realizará mantenimiento preventivo y correctivo en la Línea de Alta Tensión (132 kV) Alicurá – Pío Protto y en estaciones transformadoras asociadas. Quedarán afectadas en su totalidad tanto San Martín de los Andes como Junín de los Andes, mientras que en Las Coloradas se mantendrá el servicio eléctrico mediante generación local.

Cabe aclarar que durante estas interrupciones personal de la Regional Sur del EPEN realizará tareas de mantenimiento en instalaciones de distribución para optimizar el servicio. Se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.