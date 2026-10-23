La actividad petrolera en el norte de Vaca Muerta sumará una nueva apuesta de inversión. GeoPark comprometió US$ 95 millones para desarrollar el bloque Corralera Noreste, un área cercana a Rincón de los Sauces que le permitirá ampliar su presencia en la cuenca neuquina y avanzar en la evaluación de su potencial no convencional.

El compromiso económico incluye un bono de ingreso de US$ 60,5 millones y un programa inicial de trabajos exploratorios. La propuesta de la compañía obtuvo el mayor puntaje en la licitación impulsada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), en el marco del Plan Exploratorio Neuquén, un proceso que se destacó por la cantidad de áreas ofrecidas y la participación de interesados.

El bloque comprende unos 26.900 acres brutos, equivalentes a aproximadamente 10.885 hectáreas, y se encuentra en una zona estratégica del norte de la formación. Con esta adjudicación, GeoPark busca fortalecer su plataforma de operaciones en la Argentina y complementar sus activos en Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

Dos pozos para evaluar el potencial del área

El programa de trabajo del primer período exploratorio, previsto para cuatro años, contempla la perforación y completación de dos pozos horizontales, cada uno con una rama lateral de 2.000 metros y 30 etapas de fractura.

La etapa inicial estará orientada a obtener información del subsuelo y determinar las condiciones para un eventual desarrollo de mayor escala. Las estimaciones preliminares de la compañía indican un potencial de 200 millones de barriles equivalentes de petróleo en dos zonas principales de exploración.

A partir de esas estimaciones, el proyecto contempla la posibilidad de alcanzar en el futuro una producción de entre 40.000 y 50.000 barriles diarios. Sin embargo, esa capacidad constituye una proyección y dependerá de los resultados de las perforaciones, la delimitación del recurso y las decisiones de inversión que se adopten posteriormente.

GeoPark tendrá el 90% de participación y estará a cargo de la operación, mientras que GyP conservará el 10% restante bajo un esquema de participación financiada recuperable con producción futura. El contrato establece una regalía del 12% y prevé la posibilidad de acceder a una concesión de explotación no convencional por 35 años si se declara un descubrimiento comercial.

Una apuesta con financiamiento propio

La compañía prevé cubrir el bono de ingreso y las actividades iniciales con fondos disponibles, sin comprometer su estructura de capital. La estrategia apunta a avanzar por etapas, evaluar los resultados exploratorios y asignar nuevas inversiones en función de la viabilidad económica del proyecto.

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, destacó que Corralera Noreste incorpora una oportunidad de largo plazo a la cartera de activos de la empresa. Según explicó, la firma priorizará la reducción de las incertidumbres geológicas mediante trabajos focalizados antes de definir un eventual desarrollo masivo.

La adjudicación refuerza el interés por ampliar la actividad no convencional en el norte neuquino, donde la cercanía con áreas productivas ofrece antecedentes técnicos relevantes para evaluar nuevas oportunidades. El desafío para GeoPark será transformar el potencial estimado en resultados concretos y determinar si el bloque reúne las condiciones necesarias para avanzar hacia una etapa de explotación comercial.