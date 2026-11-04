Las pequeñas y medianas empresas tendrán nuevas herramientas para reducir sus costos operativos y modernizar sus instalaciones, en un contexto en el que la eficiencia energética gana importancia para la competitividad de las actividades productivas vinculadas con la Cuenca Neuquina.

El Gobierno nacional amplió los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) e incorporó equipos de alta eficiencia energética que podrán acceder a ventajas impositivas en el Impuesto a las Ganancias y el IVA.

La medida, dispuesta por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 311/2026, alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen estas inversiones durante los primeros dos años de vigencia del régimen. Un punto relevante para las firmas de menor escala es que no deberán alcanzar un monto mínimo de inversión para acceder a los incentivos por este tipo de bienes.

La incorporación puede resultar de interés para empresas industriales, talleres, proveedores de servicios petroleros y establecimientos productivos de Neuquén, donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera incrementa las demandas de infraestructura, equipamiento y energía.

Motores y sistemas de bombeo, entre los equipos alcanzados

El listado aprobado prioriza tecnologías que concentran una parte importante del consumo energético de las plantas productivas. Los motores eléctricos representan entre el 60% y el 70% de la demanda de electricidad de una instalación industrial, mientras que los sistemas de aire comprimido explican entre el 15% y el 25%.

También se incorporaron equipos de bombeo y ventilación. En estos sistemas, la regulación electrónica de velocidad puede permitir reducciones del consumo de entre el 20% y el 50%.

El régimen contempla además sistemas térmicos, equipos de refrigeración, dispositivos de medición y tecnologías de control. La finalidad es que las empresas puedan mejorar el rendimiento de sus instalaciones y disminuir el gasto energético sin necesidad de incrementar su capacidad de abastecimiento.

Qué deben presentar las empresas

Para acceder a los beneficios, los equipos deberán cumplir con parámetros técnicos de eficiencia que se acreditarán mediante una declaración jurada.

También podrán incorporarse proyectos que no figuren expresamente en el listado, como iniciativas de recuperación de calor o reingeniería de procesos. En esos casos, las empresas deberán presentar un informe técnico firmado por un profesional idóneo que cuantifique el ahorro energético previsto. Los gastos de ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación asociados a las inversiones también podrán computarse dentro del proyecto.

La Secretaría de Energía tendrá facultades para realizar auditorías y verificaciones en las instalaciones. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicará el listado de bienes habilitados.

Con esta ampliación, el RIMI suma herramientas para que las PyMEs puedan invertir en tecnología, optimizar sus procesos y reducir uno de los componentes relevantes de sus costos de producción.

Para el entramado industrial neuquino, la posibilidad de acceder a estos incentivos representa una alternativa para acompañar el crecimiento de la actividad energética y fortalecer la competitividad de sus proveedores.