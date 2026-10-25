Vaca Muerta crece y las pymes neuquinas buscan ganar más espacio en la cadena de valor

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) destacó el diálogo con el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para ampliar las oportunidades de contratación de las empresas neuquinas en la industria energética. La entidad puso el foco en las licitaciones, el financiamiento, la asistencia técnica y el seguimiento de los compromisos asumidos.

El planteo se conoció tras la reunión realizada el miércoles 22 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén, donde representantes del Gobierno provincial, YPF y las cámaras empresariales abordaron mecanismos para fortalecer la participación de los proveedores locales en la cadena de valor de Vaca Muerta.

En un comunicado, FECENE valoró la articulación institucional y señaló que el objetivo es transformar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en más contratos, inversiones y empleo local. La agenda se enmarca en la Ley Provincial 3338, que promueve el fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor neuquina.

FECENE busca ampliar el acceso de las pymes a las contrataciones de YPF

Uno de los principales ejes de la agenda es mejorar las oportunidades para que las empresas neuquinas participen en los procesos de licitación, contratación y compras de YPF.

La federación planteó la necesidad de una mayor integración de los proveedores locales en la cadena de abastecimiento de la petrolera, en un contexto en el que la expansión de Vaca Muerta aumenta las demandas de bienes y servicios.

La discusión no se limita a conseguir nuevas adjudicaciones. También incluye la posibilidad de anticipar las necesidades de contratación de la operadora, mejorar la información disponible para las pymes y facilitar que las firmas locales se preparen para competir bajo los estándares técnicos y económicos de la industria.

Durante el encuentro, según la cobertura previa de Mejor Informado. Marín se comprometió a mantener reuniones trimestrales con las cámaras empresariales neuquinas para revisar las licitaciones y la participación de los proveedores locales.

La evaluación técnica, una herramienta para mejorar la competitividad

Otro de los puntos planteados por FECENE fue la necesidad de optimizar la comunicación de los resultados de las evaluaciones técnicas que YPF realiza a sus proveedores.

La información permitiría que las empresas identifiquen sus dificultades, corrijan procesos y fortalezcan sus capacidades operativas para responder a las exigencias de la industria energética.

En ese esquema, la federación propuso trabajar junto con el Centro PyME-ADENEU en programas de acompañamiento y desarrollo empresarial. La iniciativa apunta a convertir las evaluaciones en una herramienta para mejorar la competitividad de las pymes, en lugar de que funcionen únicamente como una instancia para determinar si una firma cumple con los requisitos de contratación.

La certificación como empresa neuquina también forma parte de este proceso. El régimen vinculado con la Ley 3338 establece criterios para identificar a los proveedores locales y facilitar su vinculación con las compañías que operan en la provincia.

El financiamiento, otro desafío para crecer con Vaca Muerta

El acceso al capital de trabajo y a los recursos necesarios para invertir fue otro de los temas abordados por las cámaras empresariales.

Las pymes proveedoras necesitan contar con herramientas financieras que les permitan adquirir equipos, incorporar tecnología, sostener su estructura operativa y responder a una eventual ampliación de la demanda de las operadoras.

FECENE destacó en ese sentido las líneas de financiamiento a tasas preferenciales anunciadas por el Gobierno provincial a través del Banco Provincia del Neuquén, además de las herramientas que YPF desarrolla para mejorar las condiciones financieras de sus proveedores.

La Ley 3.338 y el desafío de fortalecer a los proveedores neuquinos

La agenda impulsada por FECENE se apoya en la Ley Provincial 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, que busca ampliar la participación de las empresas radicadas en la provincia en la actividad hidrocarburífera.

El crecimiento del registro de firmas certificadas refleja la importancia que adquirió esta política. En julio de 2026, MejorInformado.com informó que la cantidad de empresas certificadas como neuquinas había pasado de poco más de 300 a fines de 2023 a casi 900, un incremento cercano al 200%.

Posteriormente, una ronda de negocios organizada por el Centro PyME-ADENEU reunió a más de 120 empresas certificadas con representantes de grandes compañías del sector, con el objetivo de acercarlas a nuevas oportunidades comerciales.

Estos antecedentes muestran que el desafío no consiste solamente en aumentar la cantidad de empresas registradas, sino también en lograr que esa base de proveedores se traduzca en más participación efectiva en las contrataciones, inversiones y puestos de trabajo.

El seguimiento de los compromisos será clave

FECENE señaló que se avanzó en una metodología de trabajo conjunto para revisar periódicamente los temas abordados, identificar oportunidades de mejora y dar continuidad a la agenda de desarrollo de proveedores.

La entidad está integrada por ACIPAN, ADINEU, CAMARCO Delegación Neuquén, CAPESPE y CEIPA. Su participación busca articular las necesidades de distintos segmentos empresariales vinculados con la industria energética.

El seguimiento permitirá observar si los planteos se traducen en mejoras concretas en las condiciones de acceso a las licitaciones, en la comunicación de las evaluaciones técnicas y en las alternativas de financiamiento.