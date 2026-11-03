Frente a la apertura comercial y la competencia internacional, el gobernador Alberto Weretilneck busca apuntalar a los productores y empresas de Río Negro con un paquete de beneficios impositivos, créditos y garantías para impulsar inversiones y mejorar las condiciones de producción. La estrategia apunta a que las firmas locales puedan incorporar tecnología y competir en un mercado cada vez más exigente, aunque el propio ministro Carlos Banacloy reconoció las dificultades que arrastra el sector después de años de inflación y falta de financiamiento.

"Todos nuestros esquemas productivos compiten con el mundo", advirtió el ministro de Desarrollo Económico y Productivo al describir el escenario que enfrentan las actividades provinciales frente a competidores internacionales con mayor estabilidad económica y mejores condiciones de acceso al crédito.

Una de las principales herramientas es la Ley 5.766 de Promoción Económica e Industrial, que contempla exenciones y reducciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos para empresas que se radiquen, amplíen sus instalaciones o desarrollen nuevos proyectos. También establece estabilidad fiscal por hasta diez años y bonos fiscales transferibles de hasta el 20% de la inversión base, que pueden llegar al 40% en proyectos liderados por mujeres.

A ese régimen se suma la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), mientras que la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro cumple un papel de acompañamiento para empresas, pymes y emprendimientos. Durante su primer año de funcionamiento, el organismo asistió a 370 proyectos productivos de distintas regiones de la provincia, mediante asesoramiento técnico y gestión de herramientas de financiamiento.

El acceso al crédito es otro de los puntos centrales de la estrategia. La Provincia dispone de líneas para comprar maquinaria e insumos, incorporar tecnología, tecnificar sistemas de riego, instalar protección contra el granizo y agregar valor a las materias primas. Para quienes encuentran dificultades al momento de presentar garantías ante las entidades financieras, el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO) ofrece respaldo para facilitar el acceso al financiamiento.

"Cuando ese productor, ese empresario necesita garantizar ese financiamiento y a veces le cuesta, tenemos un fondo de garantías de la provincia para tratar de apalancarlo y que consiga ese financiamiento", explicó Banacloy. El ministro también reconoció que las condiciones actuales representan un desafío para el sector privado: "Sabemos que es difícil, no es fácil, sabemos que venimos de un proceso de muchos años de inflación, de muchos años de falta de financiamiento".

Banacloy también mencionó otras medidas provinciales, como la reducción de Ingresos Brutos sobre las facturas de electricidad y los incentivos fiscales para las inversiones. El objetivo es aliviar costos y generar mejores condiciones para que las empresas puedan sostener su actividad, ampliar su capacidad productiva y desarrollar nuevos proyectos. Sin embargo, el acceso al financiamiento y la situación económica general siguen siendo factores que condicionan las decisiones del sector.

"Hay condiciones económicas que no dependen de la Provincia, pero tenemos herramientas propias para generar mejores oportunidades de inversión", sostuvo el ministro. La apuesta de Weretilneck es que ese conjunto de beneficios impositivos, créditos y garantías se traduzca en inversiones concretas, más producción y empresas rionegrinas con mejores condiciones para competir en los mercados internacionales.