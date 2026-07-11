El Instituto Vaca Muerta (IVM) mejoró los indicadores de sus primeras capacitaciones y alcanzó un 81% de finalización en los cursos concluidos durante mayo. El director ejecutivo de la Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, aseguró en diálogo con Mejor Energía, que el objetivo es cerrar 2026 con unas 2.500 personas capacitadas para cubrir la creciente demanda de mano de obra que genera el desarrollo de Vaca Muerta. La convocatoria también superó las expectativas. Entre febrero y mayo, el Instituto recibió más de 35.000 postulaciones de personas interesadas en ingresar a la industria hidrocarburífera.

Schiappacasse remarcó que uno de los principales diferenciales del IVM es el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde los alumnos realizan prácticas sobre instalaciones similares a las que encontrarán en los yacimientos. Además, destacó que el 40% de los participantes fueron mujeres y que el Instituto ya comenzó a monitorear la inserción laboral de los egresados para medir el impacto de la capacitación.

Ese volumen de inscripciones, sin embargo, también deja en evidencia el principal desafío: transformar la demanda de empleo en perfiles técnicos con las competencias que hoy requiere la actividad. Uno de los principales ejes del modelo de formación del Instituto es el pozo escuela, ubicado en el yacimiento Río Neuquén. Allí, los estudiantes realizan prácticas sobre instalaciones y equipos similares a los utilizados en las operaciones reales de la industria.

Para Schiappacasse, esa experiencia constituye el principal diferencial de la propuesta educativa porque permite complementar los contenidos teóricos con entrenamiento práctico antes del ingreso al mercado laboral. La iniciativa busca reducir la distancia entre la capacitación y las tareas que los futuros trabajadores deberán desempeñar en yacimientos, plantas de tratamiento e instalaciones vinculadas a la producción de hidrocarburos.

Además, el Instituto prevé incorporar nuevas tecnologías a medida que evolucionen los procesos productivos de la industria, con el objetivo de mantener actualizada la formación de los alumnos. Entre los primeros resultados también sobresale la participación de mujeres, que representaron el 40% de quienes completaron las capacitaciones, una proporción superior a la prevista inicialmente por la institución.

El IVM también comenzó a implementar un sistema de seguimiento de los egresados para conocer su inserción laboral una vez finalizados los cursos. La información permitirá medir el impacto real de las capacitaciones y evaluar cuántos de los participantes logran incorporarse a empresas del sector.

En un contexto de expansión de Vaca Muerta, con nuevos proyectos de infraestructura y mayores niveles de producción, la disponibilidad de recursos humanos capacitados aparece como uno de los factores clave para sostener el crecimiento de la industria y ampliar la participación del empleo local en la cadena de valor energética.