Neuquén alcanzó en octubre un nuevo récord histórico de producción de petróleo, con un promedio de 723.929 barriles diarios, consolidando el crecimiento de Vaca Muerta y su peso en el mapa energético argentino. El volumen representó una mejora del 1,38% respecto de septiembre y un incremento interanual del 23,28%, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos provincial.

Con este nivel de extracción, Neuquén concentró el 75% del petróleo producido en el país y se afianzó como principal motor de la actividad hidrocarburífera nacional. Además, el balance de los primeros diez meses de 2026 mostró un crecimiento acumulado del 29,06% en comparación con igual período del año pasado.

El avance estuvo impulsado por el desempeño de distintas áreas de la cuenca, principalmente desarrollos no convencionales que continúan ampliando su capacidad productiva y sostienen la expansión del shale neuquino.

Entre los bloques que más aportaron al crecimiento mensual se destacó La Angostura Sur I, con 11.053 barriles diarios adicionales. Le siguieron Mata Mora Norte, con 3.240 barriles; La Angostura Sur II, con 2.571; Bajo del Choique-La Invernada, con 1.468; Cruz de Lorena, con 1.452; y Bajada del Palo Oeste, con otros 1.275 barriles por día.

Estas seis áreas sumaron más de 21.000 barriles diarios de incremento respecto de septiembre, reflejando el dinamismo de las operaciones y las inversiones en la formación.

El shale concentra casi toda la producción

El peso de los recursos no convencionales volvió a quedar reflejado en las estadísticas provinciales. En octubre, el petróleo proveniente de estos desarrollos alcanzó 707.659 barriles diarios, equivalente al 97,76% de la extracción total de Neuquén.

La producción de gas, por su parte, se ubicó en 96,94 millones de metros cúbicos diarios. Aunque registró una caída mensual del 7,47%, creció un 17,29% respecto de octubre de 2025. El acumulado enero-octubre también mostró una evolución positiva, con una suba del 7,05% interanual.

Neuquén concentró el 73% del gas producido en la Argentina, con un aporte de los no convencionales de 88,70 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 91,5% del total provincial.

Dentro de ese segmento, el shale gas aportó 79,27 millones de metros cúbicos diarios, mientras que el tight gas alcanzó 9,43 millones.

Más producción y el desafío de la infraestructura

El crecimiento del petróleo y el gas neuquinos refuerza el potencial exportador de la Argentina y amplía la disponibilidad de recursos para el mercado interno. Sin embargo, la expansión de los volúmenes plantea la necesidad de acompañar el desarrollo de Vaca Muerta con inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y evacuación.

El nuevo récord petrolero confirma la escala que alcanzó la formación y la velocidad de transformación de la industria neuquina. La próxima etapa estará condicionada por la capacidad de convertir ese crecimiento de producción en mayores ventas, exportaciones y generación de divisas para el país.