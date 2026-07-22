La energía se consolidó como uno de los principales motores del comercio exterior argentino durante el primer semestre del año, con un superávit de US$5.950 millones que explicó más del 42% del saldo comercial total del país, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción petrolera de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones de crudo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$7.619 millones entre enero y junio, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron US$1.669 millones. La diferencia permitió que el sector energético registre uno de sus mejores desempeños históricos para una primera mitad de año.

El resultado refleja el impacto del crecimiento de la producción hidrocarburífera en Neuquén, donde Vaca Muerta continúa ampliando su capacidad de extracción, transporte y exportación. La mayor disponibilidad de petróleo permitió incrementar los envíos al exterior y fortalecer el ingreso de divisas para la economía nacional.

El crecimiento de la producción permitió además amortiguar el impacto del aumento estacional de las importaciones energéticas durante el invierno. En junio, las compras externas de combustibles y lubricantes alcanzaron US$794 millones, con un incremento interanual explicado por la necesidad de incorporar gas natural licuado (GNL) y gasoil para cubrir la demanda interna.

A pesar del incremento de las compras externas, el balance energético del mes mantuvo un resultado positivo con un superávit de US$612 millones, sostenido por el crecimiento de las exportaciones petroleras.

La Patagonia se consolidó como la principal región exportadora de energía del país. Durante el semestre aportó US$972 millones en ventas externas de combustibles y energía, equivalente al 61,4% del total del rubro. Dentro de ese desempeño, Neuquén tuvo un rol central por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y la expansión de los proyectos vinculados al petróleo no convencional.

El desarrollo de la formación neuquina permitió ampliar la producción, mejorar la capacidad de evacuación y generar nuevas oportunidades para la industria local, con impacto directo sobre empresas proveedoras, servicios petroleros, empleo y actividad económica regional.

En cuanto a los destinos de exportación, Estados Unidos se ubicó como el principal comprador de energía argentina durante el primer semestre, con adquisiciones por US$1.826 millones. Chile ocupó el segundo lugar con US$1.461 millones, mientras que China mostró uno de los mayores avances al multiplicar por cuatro sus compras y alcanzar US$471 millones.

El crecimiento de la demanda internacional por el crudo argentino acompaña una etapa de expansión de Vaca Muerta, donde los proyectos de inversión apuntan a incrementar la producción y fortalecer la posición del país como proveedor energético global.