La producción hidrocarburífera de Neuquén mostró en marzo de 2026 un crecimiento sostenido, con el gas como principal motor de expansión. Según datos oficiales, la provincia alcanzó los 101,39 millones de metros cúbicos diarios de gas, lo que implicó una suba del 3,68% respecto de febrero y un incremento interanual del 14,32%.

En el acumulado del primer trimestre, la producción gasífera registra un alza del 4,35% frente al mismo período de 2025, consolidando el rol de la provincia como principal abastecedora del país. El crecimiento estuvo impulsado por áreas clave como La Calera, Aguada Pichana Este, Rincón del Mangrullo, Fortín de Piedra y El Orejano.

En paralelo, la producción de petróleo alcanzó los 609.868 barriles por día, con una leve suba mensual del 1,01%, pero con un fuerte salto interanual del 30,88%. Entre enero y marzo, el crecimiento acumulado del crudo llegó al 31,11% respecto del mismo período del año anterior.

El desempeño del petróleo estuvo traccionado por desarrollos como Bajada del Palo Oeste, La Amarga Chica, Rincón de Aranda, La Angostura Sur I y La Calera, que continúan expandiendo la producción en la formación Vaca Muerta.

Un dato central es la consolidación del no convencional como eje del crecimiento. En marzo, el 96,97% del petróleo producido en la provincia provino de este tipo de reservorios, mientras que en gas la participación alcanzó el 90,81%. Dentro de este segmento, el shale gas representó el 81,46% del total, seguido por el tight gas con el 9,34%.

Estos números reflejan el dinamismo de la actividad en la cuenca neuquina y ratifican el liderazgo de la provincia en el mapa energético argentino, con una producción cada vez más concentrada en desarrollos de alta productividad y escala.

En perspectiva, el crecimiento de la producción en Neuquén no es un fenómeno aislado sino el resultado de una curva sostenida en los últimos años. La expansión del gas natural, especialmente desde 2023, estuvo impulsada por la mayor capacidad de transporte y la maduración de desarrollos en Vaca Muerta, lo que permitió escalar volúmenes y mejorar la eficiencia operativa. Este proceso consolidó a la provincia como eje del abastecimiento interno y creciente plataforma exportadora.

En el caso del petróleo, la evolución muestra un salto aún más marcado, con tasas de crecimiento interanual que se mantienen por encima del 25% en los últimos períodos. El avance del shale oil, junto con la incorporación de nuevas áreas y tecnologías, permitió multiplicar la producción y elevar la productividad por pozo. Esta dinámica no solo refuerza el perfil exportador de la cuenca neuquina, sino que también proyecta un escenario de mayor inversión y desarrollo a mediano plazo.