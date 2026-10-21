El crecimiento de Vaca Muerta y de las empresas vinculadas con el petróleo y el gas también plantea nuevos desafíos para la cobertura médica en Neuquén. En ese escenario, la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo (OSDIPP) amplió su cartilla mediante un convenio prestacional que incorporó a más de 100.000 profesionales y reforzó su red de atención para acompañar a los trabajadores y sus familias.

La entidad cuenta con unos 28.000 afiliados y tiene más de 35 años de presencia en la provincia. Su estrategia se apoya en la experiencia acumulada dentro de la industria energética, una red de prestadores en distintas regiones del país y herramientas digitales para simplificar el acceso a las prestaciones.

“En este momento tan importante de desarrollo de toda la actividad petrolera y de servicios, queremos que también se conozca el nivel de cobertura y la amplitud que tenemos en la zona”, explicó Patricia Goldaracena, gerente de Relaciones Comerciales de OSDIPP, en diálogo con Mejor Energía en el marco de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La representante señaló que la obra social nació hace más de 50 años para responder a las necesidades de atención médica de trabajadores fuera de convenio y sus familias. Aunque con el tiempo sumó empresas de otras actividades, mantiene su principal enfoque en el petróleo, el gas y los servicios asociados.

OSDIPP amplió su red de atención para responder al crecimiento de Vaca Muerta

La actividad energética tiene características que exigen una cobertura flexible. Muchos trabajadores viven con sus familias en una provincia, cumplen turnos en yacimientos ubicados en otra y tienen hijos que estudian lejos de su lugar de residencia. Esa movilidad obliga a contar con prestadores disponibles en diferentes puntos del país.

Patricia Goldaracena, gerente de Relaciones Comerciales de OSDIPP, destacó la importancia de mantener una atención cercana a los afiliados en una industria marcada por el crecimiento y la movilidad laboral.

Goldaracena explicó que la ampliación de la cartilla busca dar respuesta a esa realidad. En Neuquén, los afiliados pueden acceder a centros como la Clínica San Lucas y el San Agustín, dos de los establecimientos que forman parte de la red mencionada por la gerente.

La cobertura también se extendió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí se incorporaron sanatorios que se suman a prestadores con los que la entidad ya trabajaba, como la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, la Clínica Zabala. Además, cuenta con el IGBA, una institución especializada en cardiología que Goldaracena destacó por su referencia a nivel nacional.

“Necesitábamos fortalecer la cobertura y acompañar a nuestros afiliados en cualquier lugar del país”, sostuvo. La intención es que los trabajadores puedan mantener el acceso a las prestaciones aunque sus responsabilidades laborales los lleven a trasladarse entre distintas localidades.

El principal mercado de OSDIPP en la región es la cuenca neuquina, aunque también trabaja con empresas de otros rubros. Entre ellos figuran actividades vinculadas con el gas, la minería y la tecnología, sectores que participan del desarrollo energético y de servicios de la zona.

La atención digital y la prevención forman parte de la propuesta

Además de ampliar los prestadores, la obra social ofrece herramientas digitales para facilitar las consultas y los trámites cotidianos. A través de una aplicación, los afiliados pueden revisar los datos de su cobertura, realizar videoconsultas, solicitar recetas y localizar profesionales de la cartilla mediante GPS.

La propuesta también incluye descuentos en farmacias, cobertura en óptica, beneficios odontológicos y reintegros. Goldaracena señaló que estos servicios forman parte de los diferenciales con los que la entidad busca responder a las necesidades de sus afiliados.

La prevención es otro de los ejes de trabajo. Según explicó, la cobertura médica no debe limitarse a atender enfermedades o resolver consultas, sino que también puede acompañar a las empresas con actividades de información y promoción del bienestar.

“Es muy importante integrar a las empresas y acompañarlas en sus programas de bienestar”, afirmó. Las acciones pueden incluir charlas de medicina preventiva sobre temas que cada organización considere prioritarios, con el objetivo de que los trabajadores incorporen herramientas para cuidar su salud.

Este enfoque cobra relevancia en una actividad que combina tareas en yacimientos, traslados y diferentes condiciones laborales. La articulación entre las empresas y los prestadores permite abordar las necesidades de atención y reforzar la información sobre prevención.

La obra social busca crecer sin perder el trato personalizado

OSDIPP se prepara para acompañar la expansión de la industria energética y los proyectos que podrían impulsar nuevas inversiones y puestos de trabajo en la región. El crecimiento de la población y la llegada de personas que buscan oportunidades laborales también pueden aumentar la demanda de servicios de salud.

Goldaracena sostuvo que la capacidad de respuesta no depende solamente de la cantidad de prestadores disponibles. Para ella, el vínculo con los afiliados y la resolución de sus consultas son aspectos centrales de la atención.

“Lo más importante que tiene OSDIPP, además de toda la cartilla prestacional y los diferenciales de nuestros planes, es que no hemos perdido de vista la cercanía con el afiliado”, remarcó.

La gerente agregó que la entidad busca acompañar a los equipos de Recursos Humanos de las empresas y ofrecer respuestas concretas ante las distintas necesidades de cobertura. A medida que aumente la cantidad de afiliados, señaló, cuentan con equipos especializados para atender nuevas demandas.

El desafío para los próximos años será sostener esa atención en una cuenca neuquina que continúa transformándose con el desarrollo del petróleo, el gas y otras actividades relacionadas. Para OSDIPP, el objetivo es ampliar su alcance sin perder de vista a las personas que necesitan acceder a una consulta, un tratamiento o una prestación médica.

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