El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de inversión de USD 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar la ampliación del sistema de transporte eléctrico argentino. La medida busca facilitar el ingreso de capital privado a obras estratégicas de infraestructura y forma parte del plan impulsado por el Gobierno nacional para fortalecer la red de transmisión de energía.

El instrumento financiero respaldará dos proyectos centrales: AMBA I y el corredor Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. Ambas iniciativas apuntan a ampliar la capacidad de transporte y reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), una infraestructura clave para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y mejorar la confiabilidad del suministro.

Según las previsiones del programa, las obras beneficiarán directamente a unos 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas. La garantía del BID apunta a reducir los riesgos para los inversores y generar condiciones que permitan movilizar financiamiento privado hacia proyectos de largo plazo.

La aprobación representa, además, un avance para el esquema de concesiones de infraestructura que promueve la administración nacional, con el objetivo de atraer inversiones sin depender exclusivamente de los recursos públicos.

Un plan de USD 6.600 millones

AMBA I es la primera de las 16 iniciativas estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que prevé inversiones superiores a USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kilovoltios (kV) en distintos puntos del país.

La expansión de la red busca resolver limitaciones de capacidad en el sistema de transmisión, mejorar la conexión entre regiones y acompañar las necesidades de abastecimiento eléctrico de los principales centros de consumo.

En ese esquema, el corredor que vincula Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca constituye una de las obras relevantes para reforzar la infraestructura de transporte en el sur del país. La ampliación de estas conexiones resulta estratégica para mejorar la capacidad de circulación de la energía dentro del sistema interconectado.

Para las provincias patagónicas, el fortalecimiento de la red eléctrica es un factor importante en el desarrollo de nuevas inversiones productivas y energéticas. Una infraestructura de transmisión adecuada permite mejorar las condiciones de abastecimiento y acompañar el crecimiento de actividades industriales que demandan grandes volúmenes de energía.

Respaldo para atraer capital privado

La decisión del BID se conoció semanas después de la conferencia "La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica", en la que el Gobierno presentó la licitación de AMBA I ante inversores nacionales e internacionales, entidades financieras, fondos de inversión, empresas y representantes diplomáticos.

Durante ese encuentro se había anticipado que la concesión de obra pública contaría con el respaldo del organismo multilateral. Con la aprobación formal de la garantía, el proyecto suma una herramienta financiera destinada a mejorar sus condiciones de financiamiento y atraer participantes privados.

La operación es, además, la primera individual aprobada bajo una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP). El aval a largo plazo constituye una señal para el desarrollo del programa de ampliación eléctrica, que busca establecer condiciones de previsibilidad para las inversiones en infraestructura. El desafío será avanzar con las licitaciones y concretar las obras previstas para fortalecer la red de transmisión nacional.