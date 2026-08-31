El precio internacional del petróleo volvió a superar los US$90 por barril este lunes, después de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán que elevó la preocupación por el suministro global y la seguridad del tránsito de hidrocarburos por el Estrecho de Ormuz.

El movimiento vuelve a poner a Vaca Muerta bajo la mirada de los mercados internacionales. Para el shale neuquino, un precio internacional más elevado mejora el escenario para las exportaciones de crudo y puede reforzar los incentivos para acelerar inversiones y producción.

El Brent, referencia internacional, llegó a ubicarse por encima de los US$90, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también registró una fuerte suba. Reuters informó un avance de alrededor de 2,4% del Brent durante la mañana, mientras que AP registró una suba de 3,4%, hasta US$91,10 por barril.

La suba se produjo después de que fuerzas estadounidenses atacaran lanzadores de misiles iraníes en la isla de Larak, en el Estrecho de Ormuz, y Teherán respondiera con ataques contra objetivos militares estadounidenses en Jordania. La nueva escalada reactivó el denominado “premio de riesgo” incorporado al precio del petróleo por la posibilidad de interrupciones en una de las principales rutas energéticas del planeta.

Una oportunidad para el crudo neuquino

El escenario internacional tiene una lectura favorable para Vaca Muerta porque el aumento del precio de referencia mejora los ingresos potenciales de los proyectos orientados a la exportación. El desarrollo de la formación neuquina está cada vez más vinculado al mercado externo. El crecimiento de la producción requiere ampliar la capacidad de evacuación y encontrar mercados para colocar los barriles adicionales.

En ese sentido, la infraestructura se convierte en una variable central. La Agencia Internacional de Energía destacó que el crecimiento del shale argentino está siendo acompañado por nuevas inversiones en transporte y exportación, incluyendo el desarrollo del sistema Vaca Muerta Sur, diseñado para llevar crudo hacia la costa de Río Negro. La primera etapa del proyecto contempla una capacidad inicial de evacuación de 180.000 barriles diarios, con una ampliación posterior y una capacidad final proyectada de hasta 700.000 barriles diarios.

Más precio, más incentivo para invertir

Un petróleo internacional por encima de los US$90 puede mejorar la ecuación económica de los proyectos de shale y fortalecer la expectativa de rentabilidad de nuevas inversiones. Para Vaca Muerta, el efecto no se limita al precio que recibe cada barril. Un escenario internacional favorable puede acelerar decisiones de inversión, ampliar la actividad de perforación y mejorar la generación de divisas. La industria viene trabajando precisamente sobre esa lógica: producir más petróleo, reducir costos, ampliar la infraestructura y colocar mayores volúmenes en los mercados internacionales.

El contexto regulatorio argentino también es un elemento relevante. Las reformas sectoriales y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fueron señalados por la Agencia Internacional de Energía como factores que contribuyen a mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos de shale y facilitar el ingreso de capitales.

La suba del petróleo no representa únicamente una oportunidad. Para la industria también existe el riesgo de que una escalada prolongada genere mayor volatilidad, encarezca costos y afecte el crecimiento de la economía mundial. El principal foco está puesto en el Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La continuidad de las tensiones en esa zona mantiene abierta la posibilidad de nuevas interrupciones y, por lo tanto, de una mayor presión sobre los precios.

El mercado, además, viene de una semana de fuertes movimientos. El Brent había retrocedido con fuerza ante expectativas de una posible distensión entre Washington y Teherán, pero el nuevo intercambio militar volvió a incorporar una prima de riesgo al precio del crudo.

La infraestructura será determinante

Si los precios elevados se mantienen, el desafío para Neuquén será aprovechar el escenario para incrementar la producción y las exportaciones sin que la falta de infraestructura se convierta en un límite. La ampliación de los oleoductos y de la capacidad de almacenamiento y despacho será fundamental para que el crecimiento productivo pueda traducirse en mayores ventas externas.

El desarrollo del sistema Vaca Muerta Sur aparece en ese esquema como una pieza estratégica para conectar la producción neuquina con los mercados internacionales a través de la costa atlántica La ecuación es directa: más producción requiere más transporte; más transporte permite exportar más; y un precio internacional elevado mejora el valor de esos barriles en el mercado externo.

El salto del petróleo vuelve a mostrar hasta qué punto la producción neuquina está integrada al escenario energético internacional. Un conflicto en Medio Oriente puede modificar en cuestión de horas el precio de referencia que utilizan productores de todo el mundo. En ese contexto, Vaca Muerta aparece como una fuente de oferta adicional desde una región alejada de los principales focos de tensión.

La oportunidad para Neuquén y para la Argentina está en transformar ese escenario favorable en más producción, más exportaciones y mayor ingreso de divisas. Pero para que el beneficio sea estructural y no dependa solamente de una crisis internacional, el desafío será sostener la competitividad de Vaca Muerta, ampliar la infraestructura y consolidar el acceso del crudo neuquino a los mercados externos.