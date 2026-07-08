El crecimiento de la producción en Vaca Muerta continúa transformando la logística petrolera argentina y tiene en Puerto Rosales uno de sus principales beneficiarios.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la terminal del sur bonaerense movilizó 6.187.484 toneladas de hidrocarburos y derivados, mientras que las exportaciones alcanzaron 3.374.039 toneladas, prácticamente el doble que en igual período del año pasado.

El fuerte incremento responde al avance de la producción de petróleo no convencional en la Cuenca Neuquina y a la ampliación de la capacidad de transporte desde los yacimientos hasta la costa bonaerense, consolidando a Puerto Rosales como la principal puerta de salida del crudo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

Entre enero y abril también operaron 105 buques, reflejando el creciente movimiento que registra la terminal. Buena parte de esas cargas corresponde al petróleo producido en Neuquén, cuya expansión permitió incrementar de manera sostenida los embarques al exterior y fortalecer el perfil exportador del sector energético argentino.

El desempeño del puerto también es consecuencia de las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años. La expansión del sistema de oleoductos permitió acompañar el aumento de la producción sin generar cuellos de botella, una condición clave para sostener el crecimiento de las exportaciones mientras las operadoras continúan acelerando sus planes de desarrollo en Vaca Muerta.

Para Neuquén, la consolidación de Puerto Rosales representa un eslabón estratégico de la cadena logística. El puerto dejó de ser una terminal enfocada principalmente en el abastecimiento interno para convertirse en uno de los principales nodos de exportación del petróleo argentino, aportando la infraestructura necesaria para monetizar el crecimiento de la producción no convencional.

La mayor actividad también genera un efecto multiplicador sobre toda la cadena de servicios vinculada a la actividad marítima. Remolcadores, prácticos, agencias marítimas, empresas de logística, transportistas y proveedores participan de una operatoria cada vez más intensa impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

No obstante, el crecimiento proyectado para la producción neuquina obliga a seguir ampliando la infraestructura de evacuación. En ese escenario avanza el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla un nuevo oleoducto desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, junto con la construcción de una terminal de exportación de aguas profundas que permitirá incrementar significativamente la capacidad de despacho de crudo.

Mientras esa obra avanza, Puerto Rosales continuará desempeñando un papel central para la industria. Los niveles de actividad registrados durante 2026 muestran que el puerto atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, impulsado por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y por una demanda internacional que mantiene firme el interés por el petróleo argentino.