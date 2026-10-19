“Las pymes locales conocen el lugar y el ecosistema como ninguna otra empresa que llega desde afuera"

Carlos Etcheverry, CEO de Clusterciar, analizó en diálogo con Mejor Energía, desde la AOG Patagonia 2026, los desafíos de las empresas regionales para acompañar la expansión de la industria. Tecnología, acceso al capital, capacitación y alianzas estratégicas son algunas de las claves para competir e integrarse a una cadena de valor cada vez más exigente.

El crecimiento de Vaca Muerta está transformando el mapa energético argentino y abre oportunidades para las empresas que forman parte de su cadena de valor. Sin embargo, acompañar esa expansión requiere inversiones, innovación tecnológica, personal especializado y capacidad para responder a las exigencias de las grandes operadoras.

En ese escenario, las empresas locales tienen una ventaja: el conocimiento del territorio, de sus recursos humanos y de la dinámica de la industria. Pero también enfrentan obstáculos, especialmente a la hora de acceder al financiamiento e incorporar tecnologías que les permitan competir en un mercado cada vez más exigente.

Etcheverry dialogó con Fernando Castro en el stand de Mejor Energía en la AOG Patagonia 2026.

Vaca Muerta atraviesa una etapa de crecimiento y de grandes inversiones. ¿Cómo están viendo este escenario desde Clusterciar?

Muchas de las cosas que se venían anunciando y que uno creía que nunca se iban a concretar, como los gasoductos, los oleoductos y los proyectos vinculados con el RIGI, hoy están avanzando. El crecimiento de las inversiones, las plantas, los pozos y la producción se está materializando. En Clusterciar tenemos una plataforma de empresas que trabajan en ingeniería, talentos específicos, inspección, obras y mantenimiento, además de una compañía de software. Contamos con más de 1.000 personas en locaciones y en campo, con un conocimiento muy detallado de la actividad. El desafío es aprovechar esa experiencia para seguir creciendo. Estamos frente a un desarrollo que tendrá varios años de obras y que, después, necesitará décadas de actividad para sostener la producción.

La tecnología está cambiando la industria. ¿Cómo se preparan para incorporar inteligencia artificial y nuevas herramientas?

Estamos impulsando una transformación con los desarrollos de software que ya tenemos, tanto para uso propio como para ofrecer a nuestros clientes. Pero queremos ir un paso más allá y generar un nuevo motor de transformación. Creamos lo que llamamos el Club Delta, una iniciativa para identificar hacia dónde queremos llegar y cómo aplicar la tecnología en nuestros procesos y en los de nuestros clientes. La inteligencia artificial y las nuevas herramientas son cada vez más importantes. Las exigencias de los clientes son más rigurosas y, si no aprovechamos estas posibilidades, sabemos que podemos quedar afuera. En inspección, por ejemplo, vemos cada vez más el uso de cuadrúpedos robóticos, drones y visores. Nos asociamos con otras empresas para incorporar esas soluciones. Pero no alcanza con tener un dron o un robot: lo importante es encontrar una aplicación concreta que agregue valor y desarrollar el software necesario para aprovechar los datos que generan esas tecnologías.

El desarrollo de oleoductos, gasoductos y los proyectos de gas natural licuado (GNL) también abren nuevos desafíos operativos. ¿Cómo se preparan para esa expansión?

El crecimiento implica más obras, cañerías, equipamiento, inspección y logística. Además, el desarrollo del GNL amplía el horizonte geográfico de la actividad. Ya estamos trabajando con Vemos en la costa y analizamos la posibilidad de abrir una base para prepararnos para los proyectos que se desarrollen en esa zona. Vemos oportunidades en lugares como Punta Colorada, Sierra Grande, Las Grutas y San Antonio. La idea es anticiparnos y estar preparados para acompañar las necesidades de la industria a medida que avance la infraestructura.

Las pymes locales suelen plantear dificultades para competir con empresas que llegan de otras regiones o del exterior. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos para integrarse a la cadena de valor de Vaca Muerta?

Hay dos o tres cuestiones centrales. La primera es la tecnología: necesitás incorporarla, ya sea mediante desarrollos propios, compras o asociaciones. Si no avanzás en ese sentido, corrés el riesgo de quedar afuera. El segundo punto es el acceso al capital. Es una limitación importante, porque las tasas que deben afrontar las pymes muchas veces hacen muy difícil financiar determinadas inversiones. Incluso hay operadoras que acompañan a sus proveedores para ayudarlos a crecer. Y el tercer aspecto es no tener miedo a dar el paso. Hoy hay personas, conocimientos y posibilidades de desarrollar soluciones. Pero también tenemos una ventaja muy importante: las pymes locales conocen el lugar, a la gente y al ecosistema como ninguna otra empresa que llega desde afuera. En algunos casos, especialmente cuando se necesita una tecnología muy específica o grandes sumas de capital, las asociaciones son fundamentales. Pero en muchas otras áreas hay mucho por hacer y las empresas locales pueden hacerlo bien y cada vez mejor.

La capacitación de los recursos humanos también aparece como una pieza central.

La fundación forma parte de una cultura que tiene mucho valor para nosotros. No se trata solamente de capacitar para cubrir nuestras propias necesidades, sino también de contribuir al desarrollo técnico de la región. Los técnicos que se forman pueden incorporarse directamente a nuestras empresas, o podemos desarrollar cursos específicos y capacitaciones para nuestros clientes y las operadoras. Es un trabajo conjunto. Para nosotros representa un gran valor contar con recursos humanos capacitados con un alto nivel técnico, y al mismo tiempo permite generar oportunidades para la comunidad.