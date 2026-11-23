La aprobación del proyecto Argentina LNG para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marca un nuevo capítulo en la estrategia energética argentina y abre una etapa de mayor escala para Vaca Muerta. La iniciativa impulsada por YPF junto con la italiana Eni y la compañía emiratí XRG prevé una inversión total de USD 50.750 millones hasta 2050 y apunta a convertir los recursos gasíferos de la Cuenca Neuquina en exportaciones de gas natural licuado (GNL) hacia los mercados internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el 20 de noviembre la aprobación del Comité Evaluador del RIGI. Según los datos difundidos por el Gobierno, el proyecto contempla desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, mientras que la inversión acumulada alcanzaría los USD 50.750 millones hacia 2050. La capacidad de exportación prevista será de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

La decisión representa un respaldo institucional y fiscal para una de las iniciativas de infraestructura energética más ambiciosas del país. El proyecto contempla desarrollar una cadena integrada que incluye producción de gas en Vaca Muerta, transporte, procesamiento y licuefacción para su posterior exportación desde la costa de Río Negro, mediante unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.

El ingreso al RIGI garantiza a los inversores los beneficios previstos por el régimen, entre ellos condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias de largo plazo. Para una inversión de esta magnitud, la estabilidad normativa constituye un factor central a la hora de comprometer capitales y planificar desembolsos durante varias décadas.

Del shale gas al mercado internacional

La aprobación de Argentina LNG modifica la perspectiva económica de Vaca Muerta. Hasta ahora, buena parte del crecimiento de la formación estuvo asociado con el aumento de la producción de petróleo y gas para abastecer el mercado interno y desarrollar exportaciones regionales.

Con el GNL, el objetivo es ampliar el horizonte comercial y acceder a compradores de distintas partes del mundo. Para lograrlo será necesario contar con infraestructura capaz de transportar grandes volúmenes de gas desde Neuquén hasta la costa atlántica, procesarlo y convertirlo en líquido mediante enfriamiento para facilitar su traslado en buques especializados.

Este esquema permitiría aprovechar los recursos de la Cuenca Neuquina durante períodos de mayor producción y demanda internacional, aunque su concreción dependerá del cumplimiento de las etapas de inversión, construcción y puesta en marcha. La dimensión del emprendimiento también plantea un desafío para el sistema energético: ampliar la capacidad de producción, transporte y procesamiento para garantizar el abastecimiento de las plantas de licuefacción sin afectar el suministro interno.

Los otros proyectos de petróleo y gas aprobados por el RIGI

Argentina LNG no es una iniciativa aislada. El régimen ya incorporó proyectos que buscan resolver distintos eslabones de la cadena hidrocarburífera, desde la extracción hasta la evacuación y comercialización de los recursos.

Entre los principales desarrollos aprobados se encuentran:

Southern Energy: proyecto de licuefacción de gas natural en Río Negro, con una inversión estimada de USD 15.156 millones. Contempla unidades flotantes para exportar GNL.

proyecto de licuefacción de gas natural en Río Negro, con una inversión estimada de USD 15.156 millones. Contempla unidades flotantes para exportar GNL. Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): oleoducto estratégico para transportar petróleo desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, con una inversión de USD 2.900 millones.

oleoducto estratégico para transportar petróleo desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, con una inversión de USD 2.900 millones. Los Toldos: desarrollo de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, con una inversión prevista de USD 6.400 millones.

desarrollo de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, con una inversión prevista de USD 6.400 millones. Bajo del Choique-La Invernada: proyecto de Pluspetrol y GyP en Vaca Muerta, con inversiones estimadas en USD 12.240 millones.

proyecto de Pluspetrol y GyP en Vaca Muerta, con inversiones estimadas en USD 12.240 millones. Rincón de Aranda: desarrollo de Pampa Energía en Neuquén, con USD 4.522 millones previstos.

desarrollo de Pampa Energía en Neuquén, con USD 4.522 millones previstos. Gasoducto San Matías: infraestructura dedicada para transportar gas desde la Cuenca Neuquina hacia Río Negro, con USD 1.300 millones de inversión.

infraestructura dedicada para transportar gas desde la Cuenca Neuquina hacia Río Negro, con USD 1.300 millones de inversión. Ampliación del gasoducto Perito Moreno: proyecto de TGS para aumentar la capacidad de transporte, con USD 550 millones.

proyecto de TGS para aumentar la capacidad de transporte, con USD 550 millones. Ampliación Mega: expansión de la infraestructura de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural, con USD 365 millones.

expansión de la infraestructura de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural, con USD 365 millones. Fertilizantes: planta industrial de Fértil Pampa en Buenos Aires, con una inversión de USD 2.693 millones.

A este conjunto se sumaron en noviembre dos iniciativas de TGS: el proyecto de transporte, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de líquidos del gas natural, que contempla un poliducto de 577 kilómetros desde Tratayén hasta Bahía Blanca, y una planta de procesamiento de gas.

Una transformación que excede la producción

La cartera de inversiones permite observar que el desafío de Vaca Muerta ya no pasa exclusivamente por perforar nuevos pozos y aumentar la extracción. La expansión requiere oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento, instalaciones de almacenamiento y terminales de exportación.

En ese esquema, Neuquén ocupa un lugar central como provincia productora, mientras que Río Negro adquiere un papel estratégico como plataforma de salida hacia los mercados internacionales. La articulación entre ambas jurisdicciones será determinante para concretar los proyectos de exportación.

El RIGI funciona como una herramienta para atraer capitales y establecer condiciones de previsibilidad para emprendimientos de gran escala. Sin embargo, la aprobación de un proyecto no significa que toda la inversión esté ejecutada: cada iniciativa deberá cumplir sus compromisos, avanzar con las obras y resolver las necesidades de infraestructura y financiamiento.

Para Vaca Muerta, el ingreso de Argentina LNG representa la posibilidad de pasar de una etapa de crecimiento productivo a otra en la que la exportación de gas a gran escala tenga un papel central. El resultado dependerá de que los anuncios se traduzcan en infraestructura operativa y contratos comerciales sostenibles.