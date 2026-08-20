RIGI: el nuevo proyecto que inyectará US$6.400 millones en Vaca Muerta

El Comité Evaluador aprobó este miércoles el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto petrolero de US$6.400 millones en Vaca Muerta, correspondiente a la segunda etapa de desarrollo de Los Toldos Este, operado por Tecpetrol.

La iniciativa contempla una inversión de aproximadamente US$6.391 millones, según los registros oficiales citados en antecedentes del proyecto, y prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día. También estima la generación de más de 7.900 puestos de trabajo, entre 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la incorporación al RIGI permitirá acelerar el desarrollo del área y ampliar en aproximadamente 40% los recursos que podrán ser desarrollados. La aprobación se suma a una nueva ola de grandes inversiones vinculadas con Vaca Muerta.

Tecpetrol ampliará la producción de petróleo en Los Toldos

El proyecto corresponde a la segunda etapa de Los Toldos II Este, un área ubicada en la Cuenca Neuquina y dentro de la ventana de petróleo de Vaca Muerta. Tecpetrol es la operadora del bloque y participa junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

La concesión de Los Toldos II Este fue otorgada a Tecpetrol en 2019, junto con Los Toldos I Norte, orientado al desarrollo gasífero. En aquel momento, la Provincia de Neuquén concedió a la compañía la explotación no convencional de ambos bloques.

El nuevo proyecto representa una ampliación de escala significativa: la compañía apunta a llevar el desarrollo del área hacia una producción de 70.000 barriles diarios, con un fuerte impacto sobre la actividad de perforación, servicios petroleros, transporte y logística.

Una inversión que también impactará en el empleo

Uno de los principales efectos previstos está vinculado al mercado laboral.

El proyecto estima 3.100 puestos directos y otros 4.800 indirectos, con impacto sobre empresas de servicios, construcción, transporte, mantenimiento y proveedores vinculados con la actividad hidrocarburífera.

El volumen de empleo proyectado adquiere relevancia en un escenario en el que la expansión de Vaca Muerta ya está generando una demanda creciente de infraestructura y trabajadores especializados.

El RIGI busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

La incorporación de proyectos petroleros de gran escala al RIGI fue una de las demandas centrales de Neuquén durante los últimos meses.

El gobernador Rolando Figueroa había planteado ante el Gobierno nacional la necesidad de incluir dentro del régimen las inversiones de upstream destinadas a incrementar la producción de petróleo y gas. La incorporación finalmente se concretó en febrero de 2026.

El objetivo es otorgar previsibilidad a proyectos que requieren desembolsos de miles de millones de dólares y tienen períodos de recuperación extensos.

En el caso de Los Toldos, el beneficio no se limita al volumen de inversión: el proyecto busca acelerar la extracción de recursos que ya fueron identificados en el subsuelo de Vaca Muerta.

¿Por qué es importante la producción de 70.000 barriles diarios?

La escala proyectada permite dimensionar el peso del proyecto.

70.000 barriles diarios equivalen a unos 25,5 millones de barriles al año si se alcanza de manera sostenida ese nivel de producción. El volumen puede destinarse al mercado interno y, especialmente, a exportaciones cuando exista capacidad suficiente de evacuación.

La infraestructura es uno de los factores determinantes para que el crecimiento productivo de Vaca Muerta pueda transformarse en mayores exportaciones.

En ese sentido, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es una de las obras estratégicas para acompañar la expansión. El sistema busca ampliar fuertemente la capacidad de transporte de crudo de la Cuenca Neuquina y tiene entre sus accionistas a YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell, Tecpetrol, Vista y GyP.

Esto genera una relación directa entre tres procesos: más pozos, mayor producción y más capacidad de transporte.

Vaca Muerta ya atraviesa una etapa de expansión acelerada

El proyecto de Tecpetrol no aparece de manera aislada.

Durante 2026 se acumularon nuevas iniciativas de gran escala. Vista Energy, por ejemplo, presentó un proyecto por US$5.800 millones para desarrollar Bandurria Norte, con 332 nuevos pozos e infraestructura asociada.

También GeoPark proyecta invertir más de US$1.000 millones en Vaca Muerta y busca multiplicar su producción hasta unos 20.000 barriles diarios.

A esto se suma el crecimiento de la infraestructura de transporte. La ampliación del sistema de gasoductos y oleoductos se convirtió en una condición cada vez más importante para evitar que el aumento de producción quede limitado por la capacidad de evacuación.

El nuevo RIGI puede aportar más dólares por exportaciones

El contexto internacional también favorece la apuesta por incrementar la producción.

La expansión del petróleo de Vaca Muerta puede generar mayores saldos exportables, con el consecuente ingreso de dólares para la Argentina. El impacto dependerá, entre otros factores, del precio internacional del crudo, los costos de producción, la infraestructura disponible y la evolución de la demanda interna.

La estrategia adquiere especial relevancia porque la producción argentina de petróleo viene marcando nuevos máximos. En 2026, el país superó los 900.000 barriles diarios, con Vaca Muerta como principal motor del crecimiento.

Para Neuquén, además, una mayor producción implica potencialmente más actividad económica, regalías, empleo y demanda de servicios asociados a la industria.

El RIGI ya concentra más de US$46.000 millones

Con la incorporación de nuevos proyectos, el RIGI acumula más de 20 iniciativas y más de US$46.000 millones en inversiones, con una fuerte presencia de los sectores energético y minero.

El proyecto de Tecpetrol se encontraba registrado previamente como UT RIGI Los Toldos, con una inversión estimada de US$6.391 millones y unos 7.900 empleos proyectados.

La magnitud de la iniciativa lo ubica entre los proyectos energéticos más importantes vinculados al régimen.

Además de Los Toldos, otros desarrollos petroleros de Vaca Muerta ya ingresaron o avanzan dentro del esquema, como el proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía y las iniciativas presentadas por Vista y GeoPark.

El Gobierno también avanza con un "Súper RIGI"

Mientras se aprueban nuevos proyectos bajo el RIGI vigente, el Gobierno nacional impulsa una versión denominada "Súper RIGI", que atraviesa su etapa final en el Senado antes de la firma del dictamen y su eventual tratamiento en el recinto.

La propuesta establece condiciones diferentes al régimen actual.

El RIGI original contempla una vigencia de dos años, con posibilidad de una prórroga de un año, mientras que el nuevo esquema plantea un plazo de cinco años más un año adicional de prórroga.

A diferencia del régimen vigente, el proyecto es más restrictivo y apunta a excluir determinados proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, además de iniciativas preexistentes que simplemente sean ampliadas.

La discusión legislativa será relevante para determinar qué tipo de inversiones podrán acceder en el futuro a los nuevos beneficios.

Qué viene ahora para Los Toldos

Con la aprobación del ingreso al RIGI, el próximo desafío será transformar el proyecto de inversión en mayor actividad efectiva en el área, con perforaciones, infraestructura y crecimiento progresivo de la producción.

El objetivo declarado es alcanzar 70.000 barriles diarios y desarrollar aproximadamente un 40% más de los recursos del área respecto del escenario sin el incentivo.

La evolución del proyecto también estará condicionada por la disponibilidad de equipos, servicios petroleros, infraestructura de transporte y las condiciones del mercado internacional.

Para Vaca Muerta, la aprobación de Los Toldos suma otro proyecto de gran escala a una etapa en la que producción, inversión y capacidad exportadora avanzan simultáneamente.