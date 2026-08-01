El presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en una reunión centrada en el fortalecimiento de la relación económica bilateral y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Durante el encuentro, el mandatario asiático destacó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI, al tiempo que valoró la baja de la inflación y el nuevo escenario económico que atraviesa la Argentina.

Según informó la Presidencia, ambos jefes de Estado coincidieron en avanzar en una agenda común vinculada al desarrollo de la energía, los minerales críticos, la producción de alimentos y las nuevas tecnologías, áreas que concentran buena parte del interés de las empresas surcoreanas para ampliar su presencia en América Latina.

Para Neuquén, el encuentro adquiere especial relevancia porque tanto Vaca Muerta como los proyectos de infraestructura energética y la minería aparecen entre los principales activos que Argentina ofrece para atraer inversiones de largo plazo. Corea del Sur es una de las principales economías industriales de Asia y cuenta con compañías líderes en sectores como petroquímica, construcción, baterías, industria automotriz y tecnología, actividades que demandan grandes volúmenes de energía y materias primas estratégicas.

Durante la reunión también se abordó el desarrollo de la inteligencia artificial como uno de los motores del crecimiento económico. Ambos gobiernos coincidieron en que la cooperación tecnológica puede abrir nuevas oportunidades para los sectores de servicios, innovación e industrias culturales.

El respaldo expresado por Corea del Sur al RIGI representa una señal positiva para los proyectos que hoy se desarrollan en Vaca Muerta. El régimen fue diseñado para brindar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a inversiones superiores a los USD 200 millones, una condición especialmente valorada por los grandes desarrollos energéticos vinculados al petróleo, el gas, el transporte, el procesamiento y las exportaciones.

En ese contexto, la Cuenca Neuquina concentra buena parte de las iniciativas que podrían captar capitales internacionales durante los próximos años. La expansión de la producción de petróleo y gas, la construcción de nuevos gasoductos, oleoductos, plantas de procesamiento y proyectos de GNL posicionan a Neuquén como uno de los principales polos de inversión energética de Sudamérica.

Minerales críticos, un recurso que gana protagonismo

Otro de los temas destacados durante el encuentro fue el potencial argentino en minerales críticos, considerados esenciales para la transición energética mundial. Se trata de recursos indispensables para la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, aerogeneradores, paneles solares, redes eléctricas, semiconductores y sistemas de almacenamiento de energía, cuya demanda crece de manera sostenida a nivel global.

Argentina integra el denominado "Triángulo del Litio", junto con Chile y Bolivia, y además cuenta con una cartera de grandes proyectos de cobre que despiertan el interés de inversores internacionales. En la región patagónica, Neuquén también comienza a posicionarse dentro del mapa minero con proyectos de exploración de cobre que podrían adquirir relevancia en los próximos años, en un escenario de creciente demanda por minerales estratégicos.

Para Corea del Sur, asegurar el abastecimiento de estos recursos resulta una prioridad. El país asiático alberga algunas de las principales industrias mundiales de baterías, electrónica, semiconductores y vehículos eléctricos, por lo que busca consolidar alianzas con países productores capaces de garantizar el suministro de materias primas críticas.

La combinación entre el potencial energético de Vaca Muerta y la disponibilidad de minerales estratégicos coloca a la Argentina, y particularmente a Neuquén, dentro del radar de las economías más industrializadas, que buscan diversificar sus cadenas de abastecimiento y acompañar la transición hacia una matriz energética más limpia.

Más allá del contenido diplomático del encuentro, el mensaje dejó una señal clara para el sector energético y minero: Corea del Sur observa a la Argentina como un proveedor estratégico de energía y minerales críticos, y el desarrollo de Vaca Muerta aparece como uno de los principales destinos para futuras inversiones impulsadas por el nuevo régimen de incentivos.