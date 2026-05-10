Debido al boom de Vaca Muerta por lo que significó durante los últimos años la producción a gran escala de gas y petróleo -los recursos que alberga la formación no convencional de shale-, Neuquén creó entre 2011 y 2025 el 58% del empleo privado registrado a nivel nacional.

Los datos fueron aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y analizados en su informe mensual por la compañía PwC Argentina, que destacó el aporte de la jurisdicción norpatagónica por sobre el resto de las provincias del país en términos de crecimiento del trabajo registrado.

“El desplazamiento entre sectores no solo enfrenta restricciones técnicas, sino también geográficas: implica que familias enteras consideren relocalizarse, con todo lo que eso supone en términos de arraigo, infraestructura y calidad de vida. De hecho, hay indicios tempranos de que esa tensión ya opera: en determinadas geografías y sectores específicos las empresas enfrentan dificultades para cubrir posiciones calificadas y evalúan recurrir a trabajadores del exterior para sostener sus proyectos”, detalló el informe en primer lugar.

En ese sentido, destacó que Neuquén haya sido, entre diciembre del 2011 y el mismo mes del 2025, una provincia que generó cerca del 60% de empleos privados dentro del ámbito nacional.

“El desafío no se define tanto por la cantidad de puestos de trabajo que el nuevo modelo productivo sea capaz de crear, sino por la capacidad del sistema -educativo, institucional, territorial- de formar el capital humano y favorecer los flujos migratorios que esa transformación demanda”, agregó el informe.

Uno de los factores que detalla el informe de PwC Argentina sobre el empleo privado tiene que ver con el tracking, es decir, la economía nacional frente al shock externo.

El conflicto en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos provocó una de las mayores alzas mensuales del petróleo desde 1990. El impacto se trasladó a la inflación global, las tasas de interés y el riesgo emergente.

Eso generó un impacto positivo para Vaca Muerta debido a que se incrementó el precio del petróleo crudo, que en la actualidad tiene un valor promedio de US$100 el barril.

La mayor producción genera más demanda de puestos de trabajo para un sector muy estratégico como el energético, tanto a nivel regional (Neuquén, Chubut, etcétera) como nacional.



