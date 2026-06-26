La industria petrolera sigue marcando el ritmo de los salarios en Argentina. Un relevamiento de Bumeran correspondiente a junio de 2026 revela que quienes buscan empleo en los sectores de petróleo, gas y minería pretenden percibir en promedio $2.556.637 mensuales, la remuneración más alta entre todas las actividades relevadas por la plataforma.

En Neuquén, donde Vaca Muerta concentra la mayor parte de la producción de hidrocarburos del país, la demanda sostenida de operarios, técnicos, ingenieros y profesionales especializados mantiene una fuerte competencia por el talento. El crecimiento de la actividad y los nuevos proyectos impulsan la búsqueda de personal calificado, especialmente para áreas operativas, mantenimiento, perforación y producción.

Sin embargo, la remuneración que esperan los postulantes está muy por debajo de los salarios que actualmente paga la industria. De acuerdo con datos del Ministerio de Capital Humano, la extracción de petróleo y gas natural registra un salario bruto promedio de $8.045.092, lo que la convierte en la actividad mejor remunerada de la economía argentina.

La diferencia se explica porque el informe de Bumeran refleja las pretensiones salariales de personas que buscan incorporarse o cambiar de empleo, mientras que los datos oficiales corresponden a trabajadores registrados, muchos de ellos con años de experiencia, convenios específicos y funciones de alta calificación. También las actividades vinculadas al sector muestran ingresos elevados: el transporte por ductos promedia $5.972.528, mientras que los servicios petroleros alcanzan remuneraciones de $5.909.599.

La competencia por captar y retener perfiles especializados también empuja hacia arriba los salarios de los cargos jerárquicos. Según la Guía Salarial 2026 de Michael Page, un gerente industrial en una gran empresa energética puede percibir entre $12 millones y $15 millones mensuales, además de bonos e incentivos vinculados al desempeño.

Además del salario, las compañías que operan en Vaca Muerta reforzaron sus paquetes de beneficios con bonos por productividad, capacitación permanente, vehículos corporativos, esquemas de compensación parcialmente dolarizados y participación en proyectos de alta tecnología. En un contexto de expansión de la actividad, el mercado laboral petrolero continúa siendo uno de los más competitivos y mejor remunerados del país.

El sostenido crecimiento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta permite anticipar que la demanda de mano de obra especializada continuará firme durante los próximos años. La puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura, la ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos y el desarrollo de proyectos de exportación seguirán impulsando la incorporación de trabajadores en toda la cadena de valor energética.

Para quienes buscan ingresar a la industria, el informe de Bumeran muestra que las expectativas salariales acompañan el dinamismo del sector, aunque el verdadero diferencial continúa estando en la capacitación y la experiencia. A medida que los trabajadores adquieren especialización y asumen funciones de mayor responsabilidad, las remuneraciones crecen significativamente, consolidando a Vaca Muerta como el principal polo de empleo de alta calificación y de mejores ingresos del país.