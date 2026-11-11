La empresa Edenor, uno de cuyos principales accionistas es el empresario José Luis Manzano, oficializó la adquisición del 20% del capital social y votos de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH).

Se trata de la sociedad controlante de las firmas dedicadas al negocio de refinería y comercialización de combustibles bajo la marca Shell. El monto no fue revelado.

Fuentes de la compañía explicaron que la idea de la operación es iniciar el proceso para desarrollar la principal plataforma nacional de carga eléctrica.A través de Edenor Inversiones, la principal distribuidora eléctrica del país completó la suscripción accionaria. La operación comprende un pago en efectivo, que contempla "la asunción por parte de LTDH de deuda de las subsidiarias".

La alianza con el gigante suizo Mercuria

La irrupción del grupo liderado por José Luis Manzano —junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti— en la compañía que opera la red de casi 900 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud suma un nuevo actor en el mapa del sector energético.

La transacción formaliza la asociación con el gigante suizo de materias primas Mercuria Energy Group, propietario mayoritario del activo. La operación integra bajo un mismo paraguas la distribución eléctrica y la comercialización minorista de combustibles líquidos.

Los activos que incluye la participación

La participación adquirida por el holding incluye un robusto entramado industrial y logístico:

Signar Energy (anteriormente Latam Downstream Argentina).

Latam Downstream Energina .

Silver Project .

Deheza .

Estación Lima .

Una tenencia accionaria del 3,5% en Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (Termap).

La composición de Signar Energy

La nueva sociedad operará bajo la denominación Signar Energy. Allí Mercuria tendrá el 60% del capital accionario.

Edenor y Manzano se quedarán con un 20% cada uno.

El empresario mendocino ya es accionista de la distribuidora de electricidad y también de Metrogas, donde posee alrededor del 9% del capital.

De ese modo, los tres accionistas tendrán a su cargo Signar Energy. La firma opera bajo licencia de Shell y tiene a su cargo 892 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud y la planta de lubricantes del barrio porteño de Barracas.

La participación anunciada para Edenor pasa por los activos que operaba el grupo brasileño Raízen en la Argentina.

Fueron comprados por el trader suizo Mercuria el 28 de octubre pasado. Pagó u$s1.450 millones por la sociedad que opera la segunda red de estaciones de servicio, tan solo detrás de YPF.

La apuesta por la transición energética

En el comunicado remitido a los mercados, la compañía remarcó los fundamentos detrás de la decisión financiera.

"La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de Edenor y se encuentra alineada con el propósito de creación de valor de la Sociedad", destacó la comunicación oficial.

La operación busca capitalizar sinergias entre los negocios tradicionales de redes y los nuevos vectores de demanda que impone la evolución tecnológica de los consumidores.

El texto también subraya el anclaje conceptual del proyecto hacia el futuro de los servicios públicos y la movilidad. La integración apunta a "contribuir a la transición energética, incluyendo el creciente rol de la electricidad en la movilidad de los usuarios, la eficientización del transporte público, como también de promover la generación distribuida para construir un sistema energético más eficiente, sostenible y participativo".

Nuevos horizontes más allá de la distribución eléctrica

En su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 5 de noviembre, la empresa admitió que está adquiriendo nuevas empresas y evaluando otros activos energéticos.

El documento precisa qué negocios le interesan:

Petróleo: comercialización, refinación final y distribución de crudo y derivados.

Negocio eléctrico: transporte de electricidad.

Gas natural: distribución y comercialización.

Para llevar a cabo este proceso, en octubre constituyó Edenor Inversiones SAU. La nueva sociedad tiene como objetivos adquirir y administrar participaciones en otras compañías, prestar servicios estratégicos y financiarlas con fondos propios.

La creación de la sociedad sigue a la ampliación del objeto social que la distribuidora aprobó en 2024. Buscaba aprovechar oportunidades vinculadas con la transición energética y la movilidad sustentable.

Esa reforma también la habilitó a participar en generación eléctrica convencional y renovable, minerales críticos, digitalización e inteligencia artificial, y a prestar o comercializar servicios de telecomunicaciones.