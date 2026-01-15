Un apagón masivo afectó este jueves por la tarde a miles de usuarios de Edenor en la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano bonaerense, en medio de una jornada de temperaturas extremas. El corte de energía se produjo pasadas las 14.30 y provocó una catarata de reclamos en redes sociales y canales vecinales.

Desde el sector eléctrico informaron que la interrupción se originó por una falla en una central, lo que impactó en amplias zonas del AMBA y también en el funcionamiento de los subtes D y H, que registraron demoras y servicios interrumpidos.

Respecto a la restitución del suministro, fuentes oficiales señalaron que el servicio comenzó a normalizarse y que se espera que en los próximos minutos la mayoría de los usuarios afectados recupere la electricidad, aunque no se precisó un horario exacto para la normalización total.

Los barrios porteños más afectados fueron Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, mientras que también se registraron cortes en distintos puntos del conurbano norte.

Hasta el momento, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sigue de cerca la situación y monitorea el restablecimiento del servicio, en un contexto de alta demanda eléctrica producto de la ola de calor que atraviesa la región.