Un contrato para la exportación de 2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) por año, durante 8 años, desde la cuenca neuquina, fue anunciado por las empresas Southern Energy y Securing Energy for Europe (SEFE), según un comunicado difundido este miércoles.

Las operaciones comenzarán a fines de 2027 en el Golfo San Matías, en Río Negro, mediante el buque de licuefacción “Hilli Episeyo”. Según el comunicado de Southern Energy -consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG-, el proceso de negociación concluyó el martes, en Berlín, Alemania, con la firma del contrato definitivo.

El volumen previsto representa “más del 80% de la capacidad de producción” del barco, y el 30% de la capacidad conjunta de “los dos buques que se instalarán” en la zona. Se calificó al acuerdo como “la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo”.

En concreto, la producción se concentrará inicialmente en el buque “Hilli Episeyo”, cuya capacidad es de “2,45 millones de toneladas anuales de GNL”. Pero el proyecto integral de Southern Energy contempla un segundo buque, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción conjunta de “6 millones de toneladas anuales de GNL”.

El documento oficial señala que el objetivo fundamental es “monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta”. En su discurso de inauguración de sesiones en la Legislatura, el domingo, el gobernador Rolando Figueroa, de Neuquén, había enfatizado en este aspecto y su relevancia inmediata.

El proceso que finalizó con la firma del contrato, había comenzado en diciembre del año pasado. Entonces se había anunciado un acuerdo marco que negociaría las condiciones de venta, tema que terminó de convalidarse este miércoles.

El acto de firma se realizó en el AXICA Convention Centre de Berlín y contó con la participación de los principales directivos de las firmas involucradas, y autoridades diplomáticas: Estuvieron presentes Rodolfo Freyre, presidente de SESA; Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; y Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE.

También asistieron Martín Rueda de Harbour Energy, Patricio Da Ré de YPF, y los directivos de Golar LNG, Karl Staubo y Federico Petersen.

La delegación argentina fue acompañada por la embajadora en la República Federal de Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

Por parte de la empresa europea SEFE, participaron su CEO, Dr. Egbert Laege; Doris Honold, del Consejo de Supervisión; Jean-Manuel Conil-Lacoste, vicepresidente ejecutivo de GNL; y Sharif Islam, vicepresidente de GNL Origination-Atlantic.