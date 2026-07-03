La ciudad de Neuquén será escenario del Summit Inmobiliario 2026, un encuentro que buscará brindar nuevas herramientas de gestión, comercialización y desarrollo profesional a agentes y corredores inmobiliarios de toda la región. Organizado por Leo Sfeir Inmobiliaria en conjunto con Bi-Lab, el evento se desarrollará los días 23 y 24 de julio con una propuesta centrada en la capacitación, la innovación y la generación de oportunidades de negocios.
Bajo el lema "Trabajá menos, vendé y captá más propiedades", la iniciativa apunta a que los profesionales del sector incorporen metodologías que les permitan mejorar su productividad, optimizar sus procesos de trabajo y fortalecer su desempeño comercial sin aumentar la carga laboral.
El programa contempla dos jornadas intensivas de formación, conferencias magistrales y un método integral de entrenamiento orientado a incrementar las ventas, mejorar la captación de inmuebles y desarrollar habilidades para administrar mejor el tiempo y los recursos. El objetivo es que los participantes puedan aplicar herramientas prácticas que impacten directamente en el crecimiento de sus negocios.
Además del contenido académico, el Summit buscará convertirse en un espacio de networking donde corredores, martilleros y empresas vinculadas al mercado inmobiliario puedan generar alianzas estratégicas, intercambiar experiencias y conocer las últimas tendencias que están transformando la actividad.
Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para acompañar la profesionalización del sector y ofrecer soluciones concretas a los desafíos actuales del mercado. En ese sentido, remarcaron que la capacitación continua y la incorporación de nuevas metodologías son claves para mejorar la competitividad y brindar un servicio de mayor calidad a los clientes.
El encuentro cuenta con el acompañamiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén, Banco Macro y Grupo Tadeo, entre otras instituciones y empresas que respaldan la iniciativa. Debido a la modalidad de trabajo y a la experiencia personalizada que se busca ofrecer, los organizadores informaron que los cupos serán limitados.