La ciudad de Neuquén será escenario del Summit Inmobiliario 2026, un encuentro que buscará brindar nuevas herramientas de gestión, comercialización y desarrollo profesional a agentes y corredores inmobiliarios de toda la región. Organizado por Leo Sfeir Inmobiliaria en conjunto con Bi-Lab, el evento se desarrollará los días 23 y 24 de julio con una propuesta centrada en la capacitación, la innovación y la generación de oportunidades de negocios.

Bajo el lema "Trabajá menos, vendé y captá más propiedades", la iniciativa apunta a que los profesionales del sector incorporen metodologías que les permitan mejorar su productividad, optimizar sus procesos de trabajo y fortalecer su desempeño comercial sin aumentar la carga laboral.

El programa contempla dos jornadas intensivas de formación, conferencias magistrales y un método integral de entrenamiento orientado a incrementar las ventas, mejorar la captación de inmuebles y desarrollar habilidades para administrar mejor el tiempo y los recursos. El objetivo es que los participantes puedan aplicar herramientas prácticas que impacten directamente en el crecimiento de sus negocios.

El encuentro incluirá conferencias, espacios de networking y metodologías orientadas al crecimiento del sector inmobiliario.

Además del contenido académico, el Summit buscará convertirse en un espacio de networking donde corredores, martilleros y empresas vinculadas al mercado inmobiliario puedan generar alianzas estratégicas, intercambiar experiencias y conocer las últimas tendencias que están transformando la actividad.

Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para acompañar la profesionalización del sector y ofrecer soluciones concretas a los desafíos actuales del mercado. En ese sentido, remarcaron que la capacitación continua y la incorporación de nuevas metodologías son claves para mejorar la competitividad y brindar un servicio de mayor calidad a los clientes.

La propuesta busca ayudar a los profesionales a vender más, captar nuevas propiedades y optimizar la gestión de sus negocios.

El encuentro cuenta con el acompañamiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén, Banco Macro y Grupo Tadeo, entre otras instituciones y empresas que respaldan la iniciativa. Debido a la modalidad de trabajo y a la experiencia personalizada que se busca ofrecer, los organizadores informaron que los cupos serán limitados.