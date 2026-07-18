El desarrollo de Vaca Muerta sigue transformando la economía neuquina y ahora también consolida a la provincia como el mercado inmobiliario más dinámico de la Argentina. La expansión de la actividad hidrocarburífera impulsó un fuerte crecimiento de la construcción, con más empresas, más empleo y una demanda sostenida de viviendas e infraestructura.

Los números reflejan ese fenómeno. Durante el primer trimestre de 2026 se incorporaron más de 60.000 metros cuadrados de nuevas construcciones en la ciudad de Neuquén, un 20,3% más que en igual período del año pasado. Además, un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) reveló que la provincia incrementó 9,2% la cantidad de empresas constructoras y empleadores del sector, mientras que el empleo formal creció 17% interanual.

El motor de este proceso es la expansión de la industria del petróleo y el gas. La llegada permanente de trabajadores, profesionales y empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta genera una demanda creciente de viviendas, oficinas, galpones, centros logísticos y alojamientos temporarios.

"Toda la gente que se instala por trabajo necesita un lugar donde vivir, y eso genera una demanda que impulsa el desarrollo del mercado inmobiliario", explicó Marcos Galian, productor general de Edifica Neuquén, la exposición que reúne a los principales actores de la construcción y la infraestructura de la Patagonia.

La edición 2026 del evento se realizará del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, luego de una convocatoria récord en 2025, cuando reunió a más de 130 empresas expositoras y recibió 45.000 visitantes. "Hoy Neuquén representa un hub estratégico para la construcción y la infraestructura. La convocatoria del año pasado confirmó el enorme potencial que tiene la provincia", sostuvo Galian.

El impacto no se limita a la capital provincial. En localidades directamente vinculadas a la actividad petrolera, como Añelo, la demanda también se acelera. Allí el crecimiento poblacional alcanzó el 142% entre 2010 y 2022, mientras que aún la mitad de los lotes disponibles permanece sin desarrollar, lo que abre espacio para nuevas inversiones.

Además de la demanda habitacional, el Oil & Gas impulsa proyectos específicos para la industria. "El sector necesita bases operativas, edificios corporativos, depósitos, centros logísticos y también hoteles y apart-hoteles para el personal que viaja a los yacimientos", agregó Galian.

El escenario continuará fortaleciéndose durante este año. Las principales operadoras prevén inversiones cercanas a los US$ 14.000 millones, destinadas a nuevos pozos, obras de transporte y ampliación de la capacidad productiva. Ese flujo de capital genera un efecto multiplicador sobre toda la economía provincial. Mientras en gran parte del país el mercado inmobiliario depende del crédito hipotecario o del ciclo económico, en Neuquén gran parte de los desarrollos responden a necesidades concretas de una industria que continúa expandiéndose.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la provincia sumó 159 nuevas empresas empleadoras, convirtiéndose en la única jurisdicción del país que amplió su base de firmas registradas en ese período. Con un déficit habitacional todavía importante, inversiones energéticas en expansión y una demanda constante de infraestructura, Neuquén atraviesa un escenario excepcional que posiciona al mercado inmobiliario local como uno de los de mayor crecimiento y proyección de la Argentina.