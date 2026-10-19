El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso profundizar la alianza con Neuquén y Río Negro para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta y mejorar la competitividad de la industria hidrocarburífera. Lo hizo durante la inauguración del stand mendocino en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, que se realiza en Neuquén.

Cornejo destacó que la formación geológica se extiende mayoritariamente en territorio neuquino, pero también alcanza el sur de Mendoza y una parte de Río Negro. En ese contexto, sostuvo que el trabajo conjunto entre las tres provincias puede mejorar el desempeño del sector energético a escala nacional.

El mandatario mendocino también planteó la necesidad de contar con reglas claras, estabilidad macroeconómica y dirigentes que prioricen el crecimiento de largo plazo. Su objetivo, señaló, es aprovechar la oportunidad que representa el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales para ampliar los motores productivos de la Argentina.

Cornejo destacó el potencial de una alianza entre tres provincias

Durante su exposición, el gobernador explicó que Mendoza busca profundizar la cooperación con Neuquén y Río Negro en exploración, explotación, asociaciones empresariales, capacitación de recursos humanos e infraestructura.

“Las tres provincias juntas comprendemos que asociados podemos mejorar la performance de la industria a nivel nacional”, afirmó Cornejo al referirse a la distribución territorial de la formación geológica.

El mandatario sostuvo que la coordinación regional puede contribuir a reducir costos, facilitar inversiones y desarrollar proveedores locales. También agradeció al gobierno neuquino por abrir espacios de trabajo conjunto entre los sectores público y privado de ambas provincias.

La estrategia apunta a que Mendoza amplíe su participación en una actividad que ya tiene un peso central en Neuquén y que comienza a generar nuevas oportunidades en otras jurisdicciones de la región.

Mendoza busca ampliar su participación en Vaca Muerta

Cornejo reconoció que Neuquén comenzó antes el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, incluso en un contexto de mayor inestabilidad macroeconómica. En contraste, señaló que Mendoza y Río Negro están en etapas iniciales de aprovechamiento de ese potencial.

“Neuquén ya está conociendo los beneficios de eso. Río Negro incipientemente está empezando a trabajarlo, al igual que Mendoza”, expresó.

La diferencia en los tiempos de desarrollo plantea un desafío para las provincias que buscan incorporarse a la actividad: transformar los recursos geológicos en inversiones, producción, empleo y actividad económica.

La estabilidad económica, una condición para atraer inversiones

El gobernador mendocino consideró que la Argentina atraviesa una oportunidad para consolidar a la energía como uno de los motores de crecimiento del país. Aclaró que la expansión hidrocarburífera no debería reemplazar la producción agropecuaria de la región pampeana, sino complementarla.

“Hoy hay una ventana de oportunidades para hacer que este sea el motor que no reemplace a la pampa húmeda y a los granos, pero sí que contribuya a encender otro motor de la economía argentina”, afirmó.

Para Cornejo, el aprovechamiento de esa oportunidad depende de que existan condiciones macroeconómicas estables y previsibilidad para las inversiones. La industria requiere desembolsos de capital, infraestructura y planificación para convertir los recursos disponibles en producción sostenida.

Su planteo vincula el desarrollo energético con una discusión más amplia sobre la capacidad de la Argentina para sostener políticas productivas que trasciendan los períodos de gobierno.

Cornejo reclamó políticas de largo plazo

El mandatario también apuntó al papel de los gobiernos provinciales en el desarrollo de los recursos naturales. Sostuvo que los dirigentes deben priorizar los proyectos estratégicos por encima de las urgencias electorales y los resultados inmediatos.

En su exposición, cuestionó el cortoplacismo y pidió que las administraciones sienten las bases para que las próximas gestiones puedan continuar los proyectos productivos.

La posición de Cornejo pone el foco en un desafío para Mendoza: avanzar en la exploración, desarrollar proveedores, mejorar la infraestructura y establecer condiciones que permitan sostener inversiones durante varios años.

En la inauguración del stand provincial, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, a quien identificó como responsable de impulsar el desarrollo del sur mendocino en áreas como petróleo y gas, minería, caminos y proveedores. Además, participó Lucas Erio, director de Hidrocarburos de la provincia.