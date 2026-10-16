El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, avanzaron en una agenda de cooperación para fortalecer la actividad energética y minera, integrar a las empresas proveedoras y generar nuevas oportunidades de desarrollo para ambas provincias. Durante un encuentro en la Casa de Gobierno de Mendoza, Figueroa planteó que la competencia no debe darse entre jurisdicciones argentinas, sino frente a otros países que buscan colocar sus recursos en los mercados internacionales.

“No podemos ser enemigos entre las provincias”, sostuvo el mandatario neuquino, quien consideró que la Argentina tiene la oportunidad de transformar sus recursos naturales en una ventaja competitiva mediante el trabajo coordinado entre las regiones.

La reunión contó con representantes del Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo (Cpromec), una organización que busca articular las capacidades productivas de las empresas cuyanas para responder a las demandas de la gran minería y del sector energético.

Vaca Muerta y la necesidad de integrar a los proveedores

Figueroa puso el foco en la estructura de costos de la industria petrolera y en la importancia de distribuir las oportunidades que genera Vaca Muerta entre distintas regiones del país.

Según explicó, una parte significativa del precio del barril de petróleo está vinculada con los costos y las utilidades de las empresas. Dentro de esa estructura, señaló, los proveedores tienen un papel relevante porque permiten que la actividad económica se extienda más allá de las provincias productoras.

El gobernador mencionó que la industria metalmecánica que abastece a Vaca Muerta tiene una participación importante de empresas de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. En ese esquema, consideró que la articulación entre las provincias puede fortalecer las cadenas de valor y mejorar la competitividad del sector.

Nuestra competencia van a ser los distintos países que van a querer vender lo mismo que nosotros queremos vender al mundo”, afirmó.

El planteo apunta a que el crecimiento de la producción de petróleo y gas no se limite a la extracción de recursos, sino que también impulse el desarrollo industrial, el empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

RIGI, costos y competitividad internacional

Otro de los ejes del discurso de Figueroa fue el marco normativo para atraer inversiones energéticas. El mandatario destacó la participación de Neuquén en la discusión de la nueva legislación de hidrocarburos sancionada en 2024 y remarcó la importancia de incorporar el segmento de exploración y producción, conocido como upstream, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Figueroa consideró que el régimen representó un avance para mejorar las condiciones de inversión, a partir de beneficios impositivos y herramientas como la recuperación del IVA y la amortización acelerada.

Sin embargo, advirtió que los incentivos deben complementarse con una mayor eficiencia en toda la cadena productiva. La Argentina, explicó, es tomadora de precios en el mercado internacional, por lo que necesita controlar sus costos para competir con otros países productores.

La única forma en que nuestro GNL y nuestro petróleo se puedan vender en el mundo es si somos competitivos y jugamos en equipo”, sostuvo.

En ese contexto, el desafío para Neuquén y Mendoza consiste en aprovechar sus capacidades complementarias para ampliar las oportunidades de inversión, producción y exportación.

Neuquén busca preparar la economía para después de Vaca Muerta

El gobernador neuquino también se refirió a la necesidad de anticipar la transformación productiva de la provincia y evitar que el desarrollo económico dependa exclusivamente de la explotación de hidrocarburos.

Ya estamos transformando, ya estamos ganando hectáreas bajo riego, ya estamos transformando la infraestructura”, señaló, al explicar que Neuquén trabaja en proyectos orientados a ampliar la producción agropecuaria y diversificar su economía.

En esa línea, destacó la experiencia de Mendoza en el aprovechamiento productivo de la tierra y planteó que ambas provincias tienen conocimientos que pueden compartir. Mientras Neuquén puede aportar su experiencia en el desarrollo no convencional de petróleo y gas, Mendoza cuenta con antecedentes en actividades productivas vinculadas con el uso intensivo de la tierra.

Figueroa también mencionó la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento energético. Según indicó, las operadoras están prefinanciando rutas vinculadas con el desarrollo de los hidrocarburos, obras que también resultan importantes para la integración territorial de Neuquén.

Además, destacó los aportes empresariales al programa provincial de becas Gregorio Álvarez, la formación de trabajadores locales y las inversiones para optimizar el uso del agua en futuras iniciativas agropecuarias.

Mendoza apuesta a ampliar su matriz productiva

Por su parte, Cornejo planteó que la cooperación con Neuquén puede contribuir a diversificar la economía mendocina, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

El mandatario señaló que Mendoza busca complementar sus actividades tradicionales, entre ellas la vitivinicultura, con nuevos motores de crecimiento vinculados con la minería y los hidrocarburos. En ese escenario, la articulación con Neuquén aparece como una oportunidad para aprovechar las capacidades industriales ya instaladas en la región y sumar proveedores mendocinos a las cadenas de abastecimiento de la industria energética.

“Estamos convencidos de que también lo podemos hacer, y lo podemos hacer asociados, no compitiendo ni intentando competir, sino asociados”, afirmó Cornejo.

La estrategia compartida apunta a generar más actividad económica y empleo a partir de la complementariedad entre las provincias, en lugar de disputar inversiones y mercados dentro del propio país.

Neuquén será sede de la AOG Patagonia 2026

En el marco de la agenda energética regional, Figueroa destacó la realización de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia2026, prevista del 19 al 22 de octubre en el Espacio Duam de esta capital.

El encuentro reunirá a empresas y referentes del sector y ofrecerá un ámbito para fortalecer vínculos comerciales y productivos. El gobernador mencionó, además, el papel de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) y del Centro PyME-ADENEU en la articulación entre el sector público y las empresas.

Para Neuquén, el objetivo es consolidar una red de proveedores capaz de responder a las necesidades de Vaca Muerta y ampliar la participación de las empresas locales en la actividad.

La coordinación con Mendoza busca extender esa lógica a una escala regional: sumar capacidades industriales, mejorar la eficiencia y lograr que una mayor proporción del valor generado por los recursos energéticos permanezca en las economías argentinas.