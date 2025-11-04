YPF y ENI anunciaron la firma del “Framework Agreement”, un acuerdo preliminar con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), para avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación al proyecto de LNG, que posicionará a la Argentina como un actor relevante en el mercado global de gas natural licuado.

En ese contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló: “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”, según informó el sitio especializado Mejor Energía.

El acuerdo, firmado en el marco de ADIPEC 2025 en Abu Dhabi, representa un nuevo avance en el desarrollo del proyecto Argentina LNG, que se enmarca en el Plan 4x4, cuyo objetivo es transformar a YPF en una compañía shale de clase mundial y en una gran exportadora de hidrocarburos para el año 2031.

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG).

La primera fase prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, expandible a 18 MTPA.

Esta alianza representa un hito para YPF, al sumar a uno de los actores más relevantes del sector energético global. XRG lleva adelante inversiones en África, Asia y América del Norte.

La colaboración con estos socios refuerza el posicionamiento internacional de YPF y acelera el camino hacia una plataforma exportadora de GNL más competitiva.

XRG busca duplicar sus activos globales

XRG es la filial internacional de inversiones de ADNOC, establecida para impulsar la expansión global de la compañía en el sector energético, con especial foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas.

Con un valor empresarial de más de 80 mil millones de dólares, XRG aspira a duplicar sus activos en la próxima década, y tiene como objetivo convertirse en líder mundial en el sector químico, crear una cartera global de gas integrada y fortalecer inversiones en soluciones energéticas.

Las operaciones de XRG incluyen adquisiciones y gestión de participaciones internacionales: Next Decade Rio Grande LNG en EEUU, concesión Área 4 de la cuenca de Rovuma en Mozambique, y varias inversiones en gas en Turquemenistan y Egipto.

La compañía se posiciona como motor de crecimiento sostenible, innovación tecnológica y creación de valor para los socios a nivel global, consolidando el liderazgo de Abu Dhabi y EAU en energía y productos químicos

LNG Argentina

Tal como lo viene informando Mejor Energía, el último tramo del año implicó una etapa de definiciones sobre el plan exportador para el gas de Vaca Muerta. Días atrás, en Buenos Aires, YPF y ENI sellaron el acuerdo técnico definitivo. Y se espera el acuerdo de inversiones finales para el primer semestre del año próximo.

Argentina LNG es un proyecto de gas a gran escala, que integra upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos d e Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales.

Se espera que alcance exportaciones, a través de las diversas fases, por hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL para 2030.