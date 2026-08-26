Neuquén suma una inversión de US$365 millones de Compañía Mega S.A. para ampliar el procesamiento de gas de Vaca Muerta

El Gobierno nacional aprobó este miércoles la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, presentado por Compañía Mega, que contempla una inversión de US$365,4 millones y tendrá impacto directo en la cadena energética vinculada a Vaca Muerta.

La iniciativa permitirá incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de Líquidos del Gas Natural (LGN) del Complejo Industrial MEGA. Actualmente, la compañía procesa alrededor de 5.500 toneladas por día, por lo que con la ampliación la capacidad potencial alcanzará las 7.000 toneladas diarias.

La operación comercial está prevista para febrero de 2029.

Qué obras contempla el proyecto

La ampliación incluye nuevas instalaciones en la Planta de Separación Loma La Lata, en territorio neuquino. También se realizarán trabajos sobre el poliducto que conecta Loma La Lata con Bahía Blanca y en la planta de fraccionamiento ubicada en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el proyecto busca acompañar el crecimiento de la producción de gas de la Cuenca Neuquina con una mayor capacidad para procesar los líquidos asociados.

Para Neuquén, el impacto se vincula con una etapa clave del desarrollo de Vaca Muerta: no solo incrementar la extracción de hidrocarburos, sino también sumar infraestructura y capacidad industrial para agregar valor al recurso.

Figueroa destacó el RIGI como herramienta para atraer capitales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, viene defendiendo el RIGI como un instrumento para mejorar las condiciones de competencia de la provincia frente a otros destinos internacionales. En distintas exposiciones ante empresarios e inversores, el mandatario provincial ha sostenido que “sin seguridad jurídica y estabilidad fiscal no hay inversiones” y planteó que el régimen debe ser entendido como una herramienta para atraer capitales que podrían dirigirse hacia otros mercados.

Tras conocerse la aprobación del proyecto de Mega, Figueroa destacó que el desafío es aprovechar la oportunidad que genera el desarrollo energético antes de que cambie el escenario internacional.

“El desafío es aprovechar esa ventana de oportunidad antes de que cambie el escenario energético mundial y, al mismo tiempo, hacer que cada nueva inversión deje más actividad y empleo para los neuquinos y neuquinas”.

Neuquén busca complementar el RIGI con beneficios propios

La estrategia provincial no se limita a los beneficios establecidos por el régimen nacional. Neuquén también modificó parte de su estructura tributaria para acompañar la llegada de grandes inversiones.

Una de las principales herramientas es Invierta Neuquén, que contempla una alícuota del 0% en Ingresos Brutos y en el impuesto inmobiliario para las inversiones alcanzadas, además de facilidades para acceder a tierras fiscales.

El esquema también permite que los municipios puedan eliminar tasas locales vinculadas con los proyectos que ingresen al régimen.

El objetivo provincial es que la decisión de invertir en Neuquén no esté determinada únicamente por la disponibilidad de gas y petróleo, sino también por un conjunto de condiciones vinculadas con costos, infraestructura, conectividad, energía y seguridad jurídica.

Infraestructura, el otro desafío para Vaca Muerta

El crecimiento de Vaca Muerta genera una demanda cada vez mayor de rutas, servicios, energía, conectividad y logística. Por eso, desde el Gobierno provincial se plantea que la competitividad no puede depender exclusivamente de los incentivos fiscales.

Figueroa viene poniendo el foco en la necesidad de generar las condiciones materiales para que las empresas puedan instalarse y ampliar sus operaciones en la provincia.

En ese marco, los corredores viales proyectados por Neuquén incorporan infraestructura de conectividad y fibra óptica, con la intención de ampliar las posibilidades para el desarrollo de actividades industriales, energéticas y tecnológicas.

El desafío es que las inversiones generen empleo y actividad local

La llegada de capitales de gran escala representa una oportunidad para las empresas neuquinas vinculadas con servicios petroleros, construcción, transporte, logística, tecnología y otras actividades relacionadas con la cadena hidrocarburífera.

En ese sentido, el Gobierno provincial busca que el impacto de los proyectos no quede concentrado en la producción primaria, sino que se traduzca en mayor actividad económica, empleo, exportaciones y desarrollo industrial.

“El incentivo del RIGI no es el objetivo final, sino una herramienta para conseguir inversiones que podrían ir a otros destinos”, sostuvo Figueroa.

El proyecto de Compañía Mega S.A. se suma así a una estrategia que apunta a transformar el crecimiento de Vaca Muerta en una ventaja competitiva más amplia para Neuquén, con mayor capacidad de procesamiento y una cadena energética que incorpore cada vez más infraestructura y actividad industrial en la región.