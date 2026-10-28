La expansión de Vaca Muerta y los proyectos mineros y energéticos enfrenta un desafío que va más allá de las inversiones: conseguir ingenieros especializados para sostener el crecimiento de la actividad. Aunque la Argentina alcanzó en 2024 un récord de graduados en ingeniería, las empresas advierten que la cantidad de profesionales disponibles no alcanza para cubrir sus necesidades.

El 87% de las compañías consultadas considera que la oferta de ingenieros será insuficiente dentro de tres a cinco años, mientras que el 61% espera que la demanda aumente. Además, casi la mitad de las empresas, un 47%, ya tiene dificultades o muchas dificultades para contratar profesionales.

Los datos surgen del primer Monitor de la Ingeniería Argentina (MIA-2026), elaborado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que analiza la evolución de las carreras universitarias y las necesidades del mercado laboral.

El informe cobra relevancia para Neuquén, donde el desarrollo de Vaca Muerta impulsa la demanda de perfiles técnicos para la producción de petróleo y gas, la infraestructura y los servicios asociados.

Petróleo, electricidad y minería

La principal brecha aparece al comparar la cantidad de graduados con las necesidades de las empresas. Mientras Ingeniería Industrial registró 1.898 egresados en 2024 e Informática y Sistemas sumó 1.439, las especialidades vinculadas con sectores estratégicos tienen cifras mucho menores.

Ese año se graduaron apenas 170 ingenieros eléctricos, 63 ingenieros en Petróleo y 19 ingenieros en Minas. La diferencia plantea un desafío para las actividades que buscan ampliar su capacidad productiva. En la industria hidrocarburífera, la demanda de profesionales abarca desde las operaciones en los yacimientos hasta el diseño de instalaciones, el mantenimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La minería también compite por perfiles especializados, en un escenario de proyectos que requieren infraestructura, energía y personal calificado.

Más estudiantes y un récord de graduados

La formación en ingeniería muestra una tendencia positiva. En 2024 se recibieron 8.759 profesionales en universidades públicas y privadas, un 8,4% más que en 2023. Si se excluyen las carreras agropecuarias, los 7.594 graduados representan el máximo de la serie iniciada en 2007.

También crece el ingreso a las carreras. Durante 2024 se inscribieron 64.307 estudiantes de ingeniería, un 71,7% más que en 2007. Mientras la matrícula universitaria general cayó un 0,9% en 2023 y un 1,1% en 2024, las inscripciones en ingeniería aumentaron un 10,2% y un 7,1%, respectivamente.

Con esa evolución, el Monitor proyecta que la Argentina superará los 10.000 graduados anuales en 2027 y llegará a unos 12.000 en 2030. Sin embargo, el aumento total de egresados no garantiza que las empresas puedan cubrir los puestos más demandados. El desafío consiste en orientar la formación hacia las especialidades que requiere el desarrollo productivo.

Crece la participación de las mujeres

Otro dato relevante es el avance de las mujeres en las carreras de ingeniería. Entre 2014 y 2024, las nuevas inscriptas aumentaron un 99,6%, frente a un crecimiento del 42,9% entre los varones.

Actualmente, las mujeres representan el 31,2% de quienes comienzan estas carreras y el 28% de los graduados. En Ingeniería en Alimentos, Ambiental, Recursos Naturales y Química ya son mayoría entre quienes se reciben.

En cambio, su participación continúa siendo baja en especialidades como Mecánica, Eléctrica y Electromecánica, donde representan apenas entre el 4% y el 5% de los egresados.

Para Pablo Bereciartua, presidente del Centro Argentino de Ingenieros, el desafío es aprovechar la expansión de la formación profesional y orientarla hacia las necesidades futuras del país.

La ingeniería es, además, la carrera que más personas recomendarían a sus hijos, con un 41% de las respuestas, y la que más se asocia con una alta demanda laboral futura, con un 51%.

El diagnóstico plantea una cuestión central para el desarrollo de Vaca Muerta: aumentar la cantidad de ingenieros es necesario, pero también resulta clave formar profesionales en las especialidades que demandan las empresas para sostener la expansión energética.