Vaca Muerta: la Comarca Petrolera se capacita para aprovechar las oportunidades del GNL

La provincia de Neuquén avanza en el desarrollo de un tercer hub de producción de gas y petróleo, una iniciativa vinculada con la expansión de la infraestructura hidrocarburífera y el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL). La Comarca Petrolera, integrada por Cutral Co y Plaza Huincul, tendrá un papel relevante en este proceso mediante la futura construcción de una planta de separación de gases.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió durante el fin de semana al desarrollo de este nuevo centro estratégico y destacó la necesidad de preparar trabajadores para las obras previstas. Un hub energético permite concentrar, interconectar, procesar y distribuir hidrocarburos provenientes de diferentes yacimientos, facilitando su posterior transporte y comercialización.

La futura planta de separación de gases será una instalación destinada a realizar procesos de recepción, separación y tratamiento primario del gas natural. Su incorporación a la infraestructura provincial estará vinculada con el crecimiento de Vaca Muerta y con los proyectos que buscan ampliar la capacidad exportadora del sector energético.

Capacitación para acompañar el crecimiento industrial

En paralelo con estos desarrollos, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul firmaron un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional para implementar capacitaciones gratuitas en oficios civiles e industriales. La iniciativa pretende anticiparse a la demanda de personal especializado que podría generar la construcción de la planta.

El programa contempla cursos de electricidad industrial, instrumentación, soldadura, montaje de andamios y trabajos de cañería. La formación incluirá instancias teóricas y prácticas y se realizará mediante la articulación entre la UTN, los municipios, el gobierno provincial y la UOCRA.

La Comarca y su participación en Vaca Muerta

La incorporación de la Comarca Petrolera al desarrollo de infraestructura vinculada con el GNL podría fortalecer su participación en la actividad hidrocarburífera provincial. Desde el gobierno de Neuquén se busca que las inversiones energéticas estén acompañadas por oportunidades de empleo para trabajadores locales, mediante programas de formación y certificación de competencias profesionales.