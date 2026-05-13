La recuperación de la industria química y petroquímica durante marzo volvió a poner el foco sobre el potencial de Vaca Muerta como plataforma de abastecimiento y expansión exportadora para uno de los sectores industriales más estratégicos del país.

El crecimiento en producción, ventas y exportaciones registrado por la industria durante el primer trimestre de 2026 comienza a mostrar señales de reactivación en una actividad que mira al shale neuquino como uno de los motores para ganar competitividad, asegurar materia prima y ampliar mercados externos.

Según el último informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), la producción del sector creció 20 por ciento en marzo respecto de febrero, impulsada principalmente por agroquímicos, productos intermedios y básicos orgánicos, segmentos estrechamente vinculados al abastecimiento energético y petroquímico.

Las ventas locales también mostraron una fuerte recuperación mensual del 45 por ciento, mientras que las exportaciones, aunque moderaron su ritmo en marzo, acumulan una suba del 24 por ciento en el primer trimestre del año.

En paralelo, las exportaciones totales del sector crecieron un 83 por ciento interanual medidas en dólares, en un escenario donde la disponibilidad de gas y líquidos provenientes de Vaca Muerta empieza a ser observada por la industria como un factor central para ampliar capacidad productiva y mejorar escala exportadora.

El shale neuquino aparece hoy como uno de los grandes habilitadores para el desarrollo petroquímico argentino. El crecimiento sostenido de la producción de gas natural y líquidos asociados abre la posibilidad de asegurar insumos estratégicos para industrias vinculadas a fertilizantes, plásticos, químicos básicos y manufacturas industriales.

En el sector reconocen que la mayor disponibilidad energética y el avance de obras de infraestructura vinculadas a Vaca Muerta podrían modificar la competitividad de la industria en los próximos años, especialmente en segmentos exportadores de alto valor agregado.

El informe de la CIQyP también mostró que la capacidad instalada de los productos petroquímicos alcanzó niveles del 94 por ciento durante marzo, reflejando una mejora en la utilización de plantas industriales luego de varios meses de actividad deprimida.

Además, el déficit de la balanza comercial sectorial se redujo un 34 por ciento interanual, en parte por el crecimiento exportador y por una recuperación más ordenada de la actividad.

Desde la entidad señalaron que la mejora observada durante marzo estuvo impulsada por una mayor demanda interna, mejores condiciones de mercado y una recomposición de precios internacionales asociada al conflicto en Medio Oriente, aunque advirtieron que el sector todavía se encuentra en una etapa de consolidación.

“Los resultados de marzo en producción y ventas son muy alentadores. Seguimos confiados en la recuperación de la demanda tanto interna como externa”, sostuvo Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP.

En la industria creen que, si el desarrollo de Vaca Muerta mantiene su ritmo de crecimiento y se consolidan nuevas inversiones en infraestructura energética y exportadora, el sector petroquímico podría convertirse en uno de los principales generadores de valor agregado y divisas de la economía argentina durante la próxima década.